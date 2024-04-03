Οι σοροί των ξένων εργαζομένων WCK μεταφέρθηκαν εκτός Γάζας

Οι σοροί των ξένων εργαζομένων της οργάνωσης αρωγής World Central Kitchen (WCK), που σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα, μεταφέρθηκαν σήμερα στη μεθοριακή διάβαση με την Αίγυπτο, με φόντο την οργή της διεθνούς κοινότητας για μια επίθεση που υπογραμμίζει τους κινδύνους, τους οποίους αντιμετωπίζει το προσωπικό ανθρωπιστικών οργανώσεων στον θύλακα.

Η επιδρομή αργά το βράδυ της Δευτέρας έπληξε μια αυτοκινητοπομπή τριών οχημάτων και σκότωσε επτά μέλη της WCK, μεταξύ αυτών πολίτες από την Αυστραλία, τη Βρετανία και την Πολωνία, έναν πολίτη με διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Καναδά και έναν Παλαιστίνιο συνάδελφό τους, που ετάφη στο σπίτι του.

Οι θάνατοι αυτοί προκάλεσαν την καταδίκη ορισμένων από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ, μεταξύ άλλων του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δήλωσε «εξοργισμένος» από αυτό που χαρακτήρισε ένα «μη μεμονωμένο περιστατικό».

«Είναι μια ένδειξη ότι τα όπλα που παράσχουν οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ για τη στήριξη του ισραηλινού στρατού κατοχής σε όπλα, χρήματα και εξοπλισμούς δεν ξεχωρίζουν τους Παλαιστινίους από τις άλλες υπηκοότητες», δήλωσε ο Μαργουάν αλ Χαμς, διευθυντής του νοσοκομείου Abu Youssef Al-Najjar στη Ράφα.

Οι σοροί των ξένων εργαζομένων αρωγής παραδόθηκαν σε αξιωματούχους του ΟΗΕ στην αιγυπτιακή μεθόριο προκειμένου να μεταφερθούν στις πατρίδες τους.

Την επομένη της επίθεσης, το Ισραήλ αναγνώρισε πως οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν την επιδρομή που έπληξε το κονβόι, όμως είπε πως δεν έγινε εσκεμμένα. Εξέφρασε τη «βαθιά λύπη» του και δεσμεύτηκε για μια πλήρη, ανεξάρτητη έρευνα.

Η οργάνωση αρωγής WCK, την οποία ίδρυσε ο διάσημος σεφ Χοσέ Αντρές, έκανε γνωστό πως το προσωπικό της ταξίδευε με δύο θωρακισμένα οχήματα, που έφεραν το λογότυπο της οργάνωσης και μαζί με ένα άλλο όχημα και είχαν συντονίσει τις κινήσεις τους με τον ισραηλινό στρατό.

Στη Γάζα, οι μάχες συνεχίστηκαν σήμερα, επικεντρωμένες γύρω από την πόλη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα, όπου αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας δήλωσαν πως σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 άνθρωποι.

Στην πόλη της κεντρικής Γάζας Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στην οποία δεν έχει εισβάλει ο ισραηλινός στρατός, σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν ισραηλινά άρματα μάχης σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι σε νότια συνοικία της, έγινε γνωστό από αξιωματούχους υπηρεσιών υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

