Η Αυστρία κήρυξε δύο διπλωμάτες της ρωσικής πρεσβείας ανεπιθύμητα πρόσωπα, κατηγορώντας τους για ενέργειες ασυμβίβαστες με το διπλωματικό τους καθεστώς, και τους διέταξε να εγκαταλείψουν την Αυστρία εντός μιας εβδομάδας, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι απελάσεις αυτές ανεβάζουν σε 11 τον αριθμό των Ρώσων διπλωματών που έχει απελάσει η Αυστρία από το καλοκαίρι του 2020, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του αυστριακού ΥΠΕΞ.

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις απελάσεων, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες ενέργειες ή περιστάσεις.

Αντιδρώντας η Μόσχα τόνισε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα για την αυστριακή απόφαση, ανέφερε το ρωσικό ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, η Μόσχα χαρακτήρισε «αβάσιμη» την απόφαση της Βιέννης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.