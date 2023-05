Μηνύσεις και αγωγές στον Salt Bae από πρώην εργαζόμενους: «Μας έβριζε και μας έκλεβε τα φιλοδωρήματα»

Επτά μηνύσεις για κλοπή μισθών και διακρίσεις στον χώρο εργασίας έχουν κατατεθεί από εννέα πρώην εργαζόμενους στα εστιατόρια του διάσημου Τούρκου σεφ του Instagram, Salt Bae.

Οι πρώην υπάλληλοι του κατά κόσμον Nusret Gökçe τον κατηγορούν για κλοπή φιλοδωρημάτων, διακρίσεις βάσει φύλου, εργασιακές παραβάσεις και γενικά επιθετικό περιβάλλον εργασίας, στα πολλά εστιατόρια του.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Independent, ένας πρώην μπάρμαν στο εστιατόριο του Bae στη Μύκονο συνέκρινε τον Gökçe με «δικτάτορα».

