Σάλος με την φωτογραφία που «δείχνει» το εξαφανισμένο αεροσκάφος της Malaysia στον βυθό του ωκεανού – Eίναι fake news 

Μία φωτογραφία από τα συντρίμμια ενός σκουριασμένου αεροπλάνου καλυμμένου με φύκια στον βυθό της θάλασσας – συγκεκριμένα το πιλοτήριο - κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου καθώς – όπως αναπαράγεται στα social media – πρόκειται για το Boeing 777 της Malaysia Airlines που εξαφανίστηκε το 2014.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε αρχικά στο Twitter με λεζάντα «Το αεροπλάνο της πτήσης MH370 της Malaysia που εξαφανίστηκε πριν από 9 χρόνια, βρέθηκε κάτω από τον ωκεανό χωρίς ανθρώπινους σκελετούς. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 239 επιβάτες».

Malaysia Airplane MH370 that disappeared 9 years ago has been found under ocean with no human skeleton. The plane had 239 passengers on board. pic.twitter.com/STPCSPJAXj