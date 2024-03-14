Σάλος στην Τουρκία με τον φόνο γάτας και την ελαφρά ποινή στον δράστη - Παρέμβαση Ερντογάν

Συλλογές υπογραφών, συγκεντρώσεις και απειλές θανάτου: ο φόνος μιας γάτας από έναν άνδρα στην Κωνσταντινούπολη έχει προκαλέσει αναταραχή σε ένα τμήμα της τουρκικής κοινωνίας, ωθώντας μάλιστα τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει για την υπόθεση ώστε η τουρκική Δικαιοσύνη να ξανανοίξει τη δικαστική υπόθεση.

Την νύχτα της 1ης Ιανουαρίου στο χολ του κτιρίου του, ο Ιμπραχίμ Κ. κλώτσησε μια αδέσποτη γάτα την οποία τάιζαν τακτικά οι γείτονες. Το όνομά της: Έρος. Η βίαια ενέργεια του άνδρα καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και δημοσιεύτηκε.

Ο Ιμπραχίμ Κ. καταδικάστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου σε ενάμιση χρόνο φυλάκιση, αλλά αφέθηκε αμέσως ελεύθερος λόγω καλής συμπεριφοράς, προκαλώντας την οργή ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων και μέρους της κοινής γνώμης, σε μια χώρα όπου συνήθως οι άνθρωποι φροντίζουν τις αδέσποτες γάτες αφήνοντας κροκέτες και μπολ με νερό στο δρόμο.

Μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών που ζητούσε βαρύτερη ποινή κατά του άνδρα, συγκέντρωσε 320.000 υπογραφές και, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή νέας δίκης, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά μέσα στη νύχτα, τονίζοντάς του ότι παρακολουθεί «προσωπικά» την υπόθεση.

Χθες, Τετάρτη, σε τεταμένο κλίμα, εκατοντάδες άνθρωποι συνωστίστηκαν στους διαδρόμους του δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης όπου προσήλθε ξανά ο Ιμπραχίμ Κ.

Οι δικαστές αύξησαν την ποινή κατά ένα χρόνο αλλά χωρίς να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης, κάτι που συνεχίζουν να απαιτούν οι υπερασπιστές των ζώων και χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου που παρακολουθούν τον άνδρα, φτάνοντας στο σημείο να εύχονται να πεθάνει.

Ένας δικηγόρος σωματείου προστασίας ζώων ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, ζητώντας τη μέγιστη ποινή φυλάκισης των τεσσάρων ετών που προβλέπει ο νόμος.

Σήμερα, το hashtag #Δικαιοσύνη για τον Έρος (#ErosicinAdalet) ήταν μεταξύ των πιο πολυσυζητημένων θεμάτων στο τουρκικό twiiter (νυν X) και η φωτογραφία του νεκρού γατιού ήταν στα πρωτοσέλιδα πολλών μεγάλων εφημερίδων, συμπεριλαμβανομένης της Hürriyet , η οποία έχει αφιερώσει πολλά άρθρα για τον Έρος και τον «δολοφόνο Ιμπραχίμ».

Bebek Eros’un avukatları: "Sanık çocuk öldürüp sonrasında da çocuk okuttum deseydi dikkate alacak mıydık? Sanık madem pişmandı neden kendisi teslim olmadı?"



#Erosiçinadalet pic.twitter.com/q6SoSPMkwI — Av. Umur Yıldırım (@avumuryildirim) March 14, 2024

Πολλές προσωπικότητες έχουν επίσης ζητήσει «δικαιοσύνη για τον Έρος», συμπεριλαμβανομένου του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Μάουρο Ικάρντι, σταρ επιθετικού της ομάδας Γαλατασαράι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

