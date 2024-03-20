Η Γαλλία διέψευσε κατηγορηματικά ότι ετοιμάζεται να στείλει 2.000 στρατιώτες στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass και σχολίασε ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας (SVR) Σεργκέι Ναρίσκιν λέγοντας ότι οι στρατιώτες αυτοί θα γίνουν «στόχος προτεραιότητας» για τον ρωσικό στρατό.

«Οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τον διευθυντή της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας είναι μια συστηματική προσφυγή στη μαζική παραπληροφόρηση που χρησιμοποιείται ευρέως από τη Ρωσία», κατήγγειλε σε ηλεκτρονικό μήνυμά του το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Καλούμε στη μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εργαλειοποίηση από τέτοιου είδους ελιγμούς», πρόσθεσε το γαλλικό υπουργείο.

Η Μόσχα έχει ισχυριστεί κατά το παρελθόν ότι Γάλλοι «μισθοφόροι» βρίσκονταν στην Ουκρανία και ότι ένας σημαντικός αριθμός μεταξύ αυτών σκοτώθηκε, χωρίς, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, να παράσχει αποδείξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

