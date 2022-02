Ένα ζευγάρι Ουκρανών πέρασε την πρώτη μέρα του γάμου του μαζεύοντας όπλα και πυρομαχικά για να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

Η Γιαρίνα Αρίεβα και ο Σβιατόσλαβ Φούρσιν παντρεύτηκαν λίγες ώρες αφότου η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στη χώρα τους.

“Women in Ukraine take up arms against Russian invaders” pic.twitter.com/G3CYULwxsE