Έτοιμοι ανταποκριθούν «σε μια σειρά απρόβλεπτων καταστάσεων με σημαντικές πρόσθετες αμυντικές αποστολές δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας» επισημαίνουν ότι είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, στη δήλωσή τους, μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη για την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Σουηδίας, καθώς και η ΕΕ.

Κάνουν λόγο για τη «σοβαρότερη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες»



«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία επέτρεψε η Λευκορωσία. Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της επίθεση, να αποσύρει όλες τις δυνάμεις της από την Ουκρανία και να επιστρέψει από τον δρόμο της επιθετικότητας που επέλεξε», τονίζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, ενώ επισημαίνουν ότι η «βάναυση και εντελώς απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση» στην Ουκρανία, ήταν σχεδιασμένη από καιρό.



«Λυπούμαστε για την τραγική απώλεια ζωών, τον τεράστιο ανθρώπινο πόνο και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ενέργειες της Ρωσίας. Η ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχει ριζικά κλονιστεί. Ο κόσμος θα θεωρήσει υπεύθυνη τη Ρωσία, καθώς και τη Λευκορωσία για τις πράξεις τους. Καλούμε όλα τα κράτη να καταδικάσουν ανεπιφύλακτα αυτήν την ασυνείδητη επίθεση. Κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί από το μπαράζ ψεμάτων της ρωσικής κυβέρνησης», συνεχίζει η δήλωση των ΝΑΤΟϊκών Συμμάχων.



«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτή τη σύγκρουση. Έχει απορρίψει την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου που της προσέφεραν επανειλημμένα το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι. Έχει παραβιάσει θεμελιωδώς το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ. Οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν επίσης κατάφωρη απόρριψη των αρχών που κατοχυρώνονται στην Ιδρυτική Πράξη ΝΑΤΟ-Ρωσίας: η Ρωσία είναι αυτή που έχει απομακρυνθεί από τις δεσμεύσεις της βάσει του Νόμου», επισημαίνουν οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ, ενώ προσθέτουν ότι «η απόφαση του Προέδρου Πούτιν να επιτεθεί στην Ουκρανία είναι ένα τρομερό στρατηγικό λάθος, για το οποίο η Ρωσία θα πληρώσει σοβαρό τίμημα, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά, για τα επόμενα χρόνια».

Statement by #NATO Heads of State and Government on Russia's attack on #Ukraine 🇺🇦#StandWithUkraine