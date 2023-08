Ρωσία: Τουλάχιστον 35 νεκροί από έκρηξη και πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων στο Νταγκεστάν - Βίντεο Κόσμος 12:09, 15.08.2023 linkedin

Οι αιτίες της καταστροφής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές αλλά τα δυστυχήματα και οι πυρκαγιές αυτού του είδους είναι κάτι συνηθισμένο στη Ρωσία λόγω των παραβιάσεων των κανόνων ασφαλείας