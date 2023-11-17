Λευκός Οίκος κατά Ίλον Μασκ: Επαναλαμβάνεις αποκρουστικά αντισημιτικά ψεύδη

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε σήμερα Παρασκευή τον Ίλον Μασκ ότι επανέλαβε «ένα αποκρουστικό, αντισημιτικό ψέμα» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απάντησε την Τετάρτη σε μια άλλη ανάρτηση, στην οποία ο χρήστης έλεγε ότι οι Εβραίοι ενθαρρύνουν «το μίσος εναντίον των λευκών», γράφοντας: «Είπες την ακριβή αλήθεια».

«Είναι απαράδεκτο να επαναλαμβάνεται το αποκρουστικό ψέμα που κρύβεται πίσω από τη χειρότερη αντισημιτική ενέργεια στην αμερικανική ιστορία και μάλιστα έναν μήνα μετά τη φονικότερη ημέρα για τον εβραϊκό λαό μετά το Ολοκαύτωμα», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς, απαντώντας στην ανάρτηση αυτήν.

Ο Μασκ απάντησε σε μια ανάρτηση που υποστήριζε ότι οι εβραϊκές κοινότητες «προωθούν ακριβώς το ίδιο διαλεκτικό μίσος εναντίον των λευκών που λένε ότι θέλουν να μην χρησιμοποιείται εναντίον τους».

Στην ανάρτηση γινόταν επίσης λόγος για «ορδές μειονοτήτων» που κατακλύζουν τις χώρες της Δύσης, μια δημοφιλή αντισημιτική θεωρία συνωμοσίας. Τη θεωρία αυτή είχε επικαλεστεί, στα τελευταία γραπτά του, ο Ρόμπερτ Μπάουερς, ο οποίος δολοφόνησε 11 ανθρώπους στη συναγωγή «Δέντρο της Ζωής» του Πίτσμπουργκ το 2018. Στην τελευταία ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζε ότι μια εβραϊκή μη κερδοσκοπική οργάνωση που βοηθούσε πρόσφυγες «φέρνει εισβολείς για να σκοτώνουν τον λαό μας». Η σφαγή στη συναγωγή ήταν η χειρότερη επίθεση εναντίον Εβραίων στην αμερικανική ιστορία.

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις υπηρεσίες της να διακόψουν τις διαφημιστικές εκστρατείες τους στην πλατφόρμα Χ λόγω της «ανησυχητικής αύξησης της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους», όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος, ο Γιοχάνες Μπάρκε. Η απόφαση αυτή δεν αφορά την χρήση του μέσου από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Η Κομισιόν είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο έρευνα σχετικά με την πιθανή διάδοση «ψευδών πληροφοριών» και «βίαιου περιεχομένου τρομοκρατικού χαρακτήρα» στην πλατφόρμα, με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Εξάλλου, η εταιρεία IBM έκανε γνωστό την Πέμπτη ότι αποσύρει, με άμεση ισχύ, όλες τις διαφημίσεις της από την πλατφόρμα Χ.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

