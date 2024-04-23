Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι άρχισαν την οριοθέτηση του κοινού συνόρου τους, ένα σημαντικό βήμα γι' αυτές τις δύο χώρες του Καυκάσου οι οποίες έχουν ήδη αντιπαρατεθεί σε πολέμους για εδαφικά ζητήματα.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως ομάδες εμπειρογνωμόνων προχωρούν σε «αποσαφήνιση των συντεταγμένων στη βάση γεωδαιτικής μελέτης».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Αρμενίας, το οποίο επιβεβαίωσε «εργασίες οριοθέτησης» του συνόρου, απέκλεισε από την πλευρά του «τη μεταβίβαση οποιουδήποτε τμήματος του κυρίαρχου εδάφους της Αρμενίας» στο Μπακού στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Τον περασμένο μήνα ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν είχε δεχθεί αίτημα του Μπακού να του επιστρέψει τέσσερα μεθοριακά χωριά τα οποία είχαν καταληφθεί από τις δυνάμεις του Ερεβάν στη διάρκεια πολέμου στα χρόνια του 1990.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε διαδηλώσεις εκατοντάδων Αρμενίων σε μια περιφέρεια στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, οι οποίοι φοβούνται ότι θα απομονωθούν και ότι ορισμένα από τα σπίτια τους θα βρεθούν υπό τον έλεγχο του Μπακού.

Χθες, Δευτέρα, Αρμένιοι διαδηλωτές απέκλεισαν τον οδικό άξονα που συνδέει την Αρμενία με τη Γεωργία. Επιχείρησαν επίσης να εμποδίσουν επιχειρήσεις άρσης ναρκοπεδίου.

Σήμερα νέες διαμαρτυρίες ξέσπασαν στην Αρμενία, κυρίως κοντά στη λίμνη Σεβάν και στην πόλη Νογεμπεριάν.

Την περασμένη εβδομάδα, οι δύο αντίπαλες χώρες είχαν σηματοδοτήσει την πρόθεσή τους να οριοθετήσουν το σύνορό τους με βάση χάρτες που χρονολογούνται από τη σοβιετική εποχή.

Ο Πασινιάν επέμεινε στην ανάγκη να επιλυθούν οι συνοριακές διενέξεις για να «αποφευχθεί ένας νέος πόλεμος» με το Αζερμπαϊτζάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.