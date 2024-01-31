Ρωσία: Τέσσερις Μάρτυρες του Ιεχωβά καταδικάστηκαν σε φυλάκιση επτά ετών ο καθένας

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε τέσσερις Μάρτυρες του Ιεχωβά σε φυλάκιση επτά ετών τον καθένα, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για συντονισμό εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της θρησκευτικής αυτής ομάδας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας το 2017 χαρακτήρισε τους Μάρτυρες του Ιεχωβά «εξτρεμιστική οργάνωση», διαλύοντας και απαγορεύοντας περίπου 400 παραρτήματα της θρησκευτικής ομάδας σε όλη τη χώρα.

Έκτοτε οι επιδρομές, οι ανακρίσεις και οι φυλακίσεις των οπαδών της θρησκευτικής ομάδας, η οποία αριθμούσε περίπου 175.000 ενεργούς πιστούς την εποχή που τέθηκε εκτός νόμου, σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, πραγματοποιούνται συστηματικά στη Ρωσία.

«Η Ρωσία συνεχίζει να καταχράται ξεδιάντροπα την αντι-εξτρεμιστική της νομοθεσία για να απαγορεύσει, να φυλακίσει και κατά καιρούς να κακοποιήσει και να βασανίσει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά», δήλωσε ο εκπρόσωπος, ο Τζάροντ Λόπες, στο Reuters μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί κατά το παρελθόν τις κατηγορίες περί κακοποίησης ή βασανιστηρίων των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Περίπου 790 μέλη της θρησκευτικής ομάδας έχουν κατηγορηθεί ποινικά ή ερευνώνται για την πίστη τους, ενώ 147 καταδικάστηκαν πέρυσι, δήλωσε ο Λόπες.

«Το νομικό σύστημα της Ρωσίας έχει γίνει ένας ναός που διακηρύσσει το μίσος του εξτρεμισμού», είπε.

Η θρησκευτική ζωή στη Ρωσία καθορίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μερικοί Ορθόδοξοι ιερείς βλέπουν τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως μια «ολοκληρωτική αίρεση».

Την περασμένη εβδομάδα, μια δίκη εναντίον τεσσάρων Μαρτύρων του Ιεχωβά στην πόλη Σαμάρα στη νοτιοδυτική Ρωσία, που διήρκεσε έξι μήνες, έληξε με την καταδίκη τους -- καθώς κρίθηκαν ένοχοι -- σε φυλάκιση επτά ετών ο καθένας.

Οι Αράμ Ντανιελιάν, Ντενίς Κουζιάνιν, Σεργκέι Πολοσένκο και Νικολάι Βασίλιεφ κατηγορήθηκαν με βάση κρυφές ηχογραφήσεις εκκλησιασμών και προσωπικών συνομιλιών σχετικά με την πίστη τους, καθώς και ηλεκτρονικά ‘αποδεικτικά’ στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τον Λόπες, τοποθετήθηκαν σε έναν υπολογιστή που ανήκε σε έναν κατηγορούμενο από έναν «τεχνικό της FSB» κατά τη διάρκεια μιας έρευνας.

Ο Λόπες προσέθεσε ότι οι καταδικασθέντες αναμένεται να εφεσιβάλουν την απόφαση.

Σε άλλη ξεχωριστή περίπτωση, μια γυναίκα στην κοντινή πόλη Τολιάτι καταδικάστηκε σε δύο χρόνια καταναγκαστική εργασία με την ίδια κατηγορία στις 24 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που οι τέσσερις άνδρες καταδικάστηκαν, σύμφωνα με τον ρωσικό ιστότοπο της θρησκευτικής ομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

