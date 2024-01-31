Washington Post: Ο Τζον Ποντέστα θα αντικαταστήσει τον Τζον Κέρι στη θέση του ειδικού απεσταλμένου για το Κλίμα

Ο Τζον Ποντέστα, o ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, θα αντικαταστήσει τον Τζον Κέρι στη θέση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή, γράφει σήμερα η εφημερίδα Washington Post.

Ο Κέρι ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι θα παραιτηθεί από τα καθήκοντά του σε σχέση με την κλιματική κρίση προκειμένου να εργαστεί στην εκστρατεία επανεκλογής του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

