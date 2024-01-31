FBI: Κινέζοι χάκερς ετοιμάζονται να «σπείρουν τον όλεθρο» σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ

Σε μία δραματική δημόσια δήλωση προέβη ο διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, η οποία καταδεικνύει το επίπεδο ανησυχίας των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, καθώς προειδοποίησε ότι Κινέζοι χάκερς ετοιμάζονται να προκαλέσουν όλεθρο και ζημιά στις ΗΠΑ.

«Οι χάκερς της Κίνας που εισβάλλουν στις υποδομές των ΗΠΑ προετοιμάζονται να προκαλέσουν όλεθρο και πραγματική ζημιά σε Αμερικανούς πολίτες και κοινότητες, εάν ή όταν η Κίνα αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να χτυπήσει», είπε ο Ρέι στην Επιτροπή της Βουλής για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Αν και οι αξιωματούχοι του κυβερνοχώρου κρούουν από καιρό τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιθετικές δυνατότητες που έχει αναπτύξει η Κίνα στον κυβερνοχώρο, η δραματική δημόσια προειδοποίηση του Ρέι υπογραμμίζει το τεράστιο επίπεδο ανησυχίας στην κορυφή της αμερικανικής κυβέρνησης για την απειλή που αποτελούν οι Κινέζοι χάκερς σε κρίσιμες υποδομές σε εθνικό επίπεδο.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ κατέθεσαν επίσης για την κινεζική δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο μπροστά στο πάνελ της Βουλής την Τετάρτη.

Οι χάκερς που υποστηρίζονται από την κινεζική κυβέρνηση, είπε ο Ρέι, στοχεύουν πράγματα όπως μονάδες επεξεργασίας νερού, ηλεκτρική υποδομή και αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι Κινέζοι χάκερς εργάζονται «για να βρουν και να προετοιμαστούν προκειμένου να καταστρέψουν ή να υποβαθμίσουν την αστική υποδομή ζωτικής σημασίας που μας κρατά ασφαλείς και ευημερείς», είπε ο επικεφαλής του FBI. «Και ας είμαστε ξεκάθαροι: Οι κυβερνοαπειλές για την κρίσιμη υποδομή μας αντιπροσωπεύουν απειλές στον πραγματικό κόσμο για τη φυσική μας ασφάλεια».

Η κινεζική κυβέρνηση έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς για προσπάθειες πειρατείας.

Η ακρόαση πραγματοποιείται στον απόηχο της προσπάθειας από Αμερικανούς και Κινέζους αξιωματούχους για να αμβλυνθούν οι εντάσεις στη σχέση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Σε μια συνάντηση τον Νοέμβριο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι η Κίνα δεν θα παρέμβει στις αμερικανικές εκλογές του 2024, μετέδωσε αποκλειστικά το CNN την Τρίτη. Αυτή τη διαβεβαίωση επανέλαβε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Μπάιντεν το περασμένο Σαββατοκύριακο, αναφέρει το CNN.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτή τη διαβεβαίωση στην ακρόαση της Βουλής, ο Ρέι είπε: «Η Κίνα υποσχέθηκε πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, οπότε θα το πιστέψω όταν το δω».

Το επίκεντρο της ακρόασης δεν ήταν οι εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά το πώς οι Κινέζοι χάκερ φέρεται να εισβάλλουν σε δίκτυα υπολογιστών σε λιμάνια, εργοστάσια ενέργειας και άλλες βασικές υποδομές στις ΗΠΑ.



