Νέο πλήγμα των ΗΠΑ στους Χούθι: Κατέστρεψαν πύραυλο που ήταν έτοιμος για εκτόξευση

Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε σήμερα έναν πύραυλο εδάφους-αέρος των Χούθι, ο οποίος ήταν έτοιμος να εκτοξευθεί από την Υεμένη και κρίθηκε εν δυνάμει απειλητικός για τα αμερικανικά αεροσκάφη, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Πριν περάσουν στη δράση, οι αμερικανικές δυνάμεις τόνισαν ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος εδάφους-αέρος "παρουσίαζε άμεση απειλή" για τα αμερικανικά αεροσκάφη, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Ο αμερικανικός στρατός δεν διευκρίνισε τι τύπος αεροσκάφους, πολιτικό ή στρατιωτικό, θα μπορούσε να είχε στοχοποιηθεί από τους Χούθι.

Οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις της Υεμένης, έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 35 επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τις 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, διαταράσσοντας τη θαλάσσια κυκλοφορία σε αυτήν τη ζωτικής σημασίας περιοχή για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες της Υεμένης λένε ότι θέλουν να εμποδίσουν τα πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ να ταξιδεύουν στ' ανοιχτά της Υεμένης, σε "ένδειξη αλληλεγγύης" προς τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας -- του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετά την 7η Οκτωβρίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, ανέπτυξαν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και πραγματοποίησαν αρκετά πλήγματα τον Ιανουάριο εναντίον θέσεων ανταρτών, μερικές φορές από κοινού με τη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

