Πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τις πρώτες πρωινές ώρες κατοικημένο τομέα του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχός του Ιχόρ Τερέχοφ.

Σύμφωνα με τον κ. Τερέχοφ, οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν αν και πόσα θύματα υπάρχουν.

Το κρατικό ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne μετέδωσε ότι καταστράφηκαν πολιτικές υποδομές.

Ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στην περιφέρεια του Χαρκόβου έχει πλέον αρθεί.

