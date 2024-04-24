Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο Βερολίνο για συνάντηση με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

Προαναγγέλλοντας την επίσκεψη, ο κ. Σούνακ είπε ότι σηματοδοτεί ένα «νέο κεφάλαιο» στη συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου-Γερμανίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες θα ανακοινώσουν σχέδια κοινής παραγωγής του συστήματος πυροβολικού RCH 155, μια πρωτοβουλία που μεταξύ άλλων θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στις δύο χώρες.

«Το ΗΒ και η Γερμανία είναι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί, είτε αμυνόμενοι έναντι της ρωσικής επιθετικότητας είτε ηγούμενοι της οικονομικής ανάπτυξης και της τεχνολογικής προόδου», ανέφερε ο Βρετανός ηγέτης.

Στη συνάντηση του Βερολίνου θα συζητηθεί επίσης η διμερής συνεργασία σε θέματα ενέργειας, ιδιαίτερα ανανεώσιμων πηγών, καθώς και στην αντιμετώπιση των οργανωμένων συμμοριών παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Η επίσκεψη στη Γερμανία ακολουθεί το ταξίδι του κ. Σούνακ στην Πολωνία, από όπου ανακοίνωσε αύξηση των αμυντικών δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου από 2,3% στο 2,5% του ΑΕΠ έως το 2030, δηλαδή μια πρόσθετη χρηματοδότηση της τάξης των 75 δισεκατομμυρίων λιρών σε βάθος εξαετίας.

Ερωτηθείς το πρωί για αυτή την εξαγγελία, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει πως η αμυντική βιομηχανία βρίσκεται «επί ποδός πολέμου», καθώς «ζούμε σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο».

Ο επί σειρά ετών προκάτοχος του κ. Σαπς στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας Μπεν Γουάλας δήλωσε στο Sky News ότι «μπορεί κανείς σίγουρα να πει ότι βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1930» ως προς τους κινδύνους για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Σημείωσε δε πως σήμερα υπάρχουν οι πρόσθετες προκλήσεις της τρομοκρατίας και των μη συμβατικών μορφών πολέμου. «Νομίζω ότι είμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο η ειρήνη την οποία θεωρούσαμε κάπως δεδομένη από το 1991 μέχρι τώρα φτάνει σε ένα τέλος», συμπλήρωσε ο κ. Γουάλας.



Πηγή: skai.gr

