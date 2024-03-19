Ρωσία: Σε χιλιάδες εκλογικά τμήματα παρατηρήθηκε ασυνήθιστα υψηλή προσέλευση ψηφοφόρων

Κατά την τριήμερη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στην Ρωσία (15-17 Μαρτίου) σε μερικές χιλιάδες εκλογικά τμήματα παρατηρήθηκε ασυνήθιστα υψηλή προσέλευση ψηφοφόρων, έγραψε χθες ο ιστότοπος Vaznie istorii.

Κατά μέσο όρο σε όλη την επικράτεια, σε κάθε εκλογικό τμήμα, ψήφιζαν σε διάστημα μιας ώρας 23 εκλογείς. Ωστόσο σε 6.675 εκλογικά τμήματα η προσέλευση των ψηφοφόρων υπερέβαινε κατά περιόδους τα 100 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο εν λόγω ιστότοπος, σε ένα εκλογικό τμήμα στην περιοχή του Κρασνοντάρ, από τις 8 το πρωί έως τις 15:00 ψήφισαν 5.000 εκλογείς, δηλαδή περισσότεροι από 700 την ώρα. Η περιοχή αυτή είχε τα πρωτεία στα «μεγάλης ταχύτητας» εκλογικά τμήματα, γράφει ο ιστότοπος Vaznie istorii, επισημαίνοντας ότι τις περιόδους αυτής της ασυνήθιστα μεγάλης προσέλευσης ψήφισαν σε όλη την Ρωσία 6 εκατομμύρια εκλογείς, ενώ η ασυνήθιστα μεγάλη προσέλευση παρατηρήθηκε την πρώτη ημέρα της ψηφοφορίας.

Η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe γράφει σήμερα ότι η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές ήταν η πιο κλειστή και μη ανταγωνιστική στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Η εφημερίδα, η οποία κατάφερε να συνομιλήσει με παρατηρητές από τη Μόσχα, το Κρασνοντάρ και το Νίζνι Νόβγκοροντ, επισημαίνει ότι οι παρατηρητές συνέβαλαν στο να λάβουν τουλάχιστον κάποιες πληροφορίες από τα εκλογικά κέντρα και να καταγράψουν τις παραβιάσεις. «Παρά το γεγονός ότι οι δυνατότητες των πολιτών να ελέγξουν τις εκλογές περιορίσθηκαν σημαντικά, οι παρατηρητές κατάφεραν να αποτρέψουν την απάτη και το γέμισμα των καλπών ή τουλάχιστον να τα καταγράψουν απλώς - αλλά με τεράστιο κόστος για τους ίδιους», καθώς όπως γράφει «δέχθηκαν εκφοβισμούς, δεν τους άφησαν να βιντεοσκοπήσουν παραβιάσεις και δέχτηκαν σωματικές επιθέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

