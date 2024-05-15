Το 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ξεκίνησε χθες, με μία λαμπερή τελετή έναρξης και πρωταγωνίστρια την μοναδική Μέριλ Στριπ (Meryl Streep).

Η οσκαρική σταρ βραβεύτηκε με το ειδικό τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας της και την προσφορά της στον κινηματογράφο και παρέλαβε το βραβείο της με μία ανθρώπινη, αυθόρμητη και συγκινητική ομιλία, μέσα σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Το 1989, η Αμερικανίδα ηθοποιός είχε κερδίσει το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την ταινία «Κραυγή στο σκοτάδι» του Φρεντ Σκέπισι και από εκείνη την εποχή καμία ταινία της δεν έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Η Ζιλιέτ Μπινός απένειμε στη Μέριλ Στριπ το βραβείο και έκλαψε καθώς μιλούσε για τη διάσημη ηθοποιό. «Έχετε χαράξει μια ανεξίτηλη πορεία στην ιστορία του κινηματογράφου. Είστε ένας διεθνής θησαυρός. Αυτό που αισθανόμουν βλέποντας τις ταινίες σας είναι ότι πρέπει να εκπληρώνετε τα όνειρά μας, τα δικά σας όνειρα και όχι μόνο. Αλλάξατε τον τρόπο που βλέπουμε τις γυναίκες στον κόσμο του κινηματογράφου και επίσης μας βοηθάτε να δούμε τους εαυτούς μας διαφορετικά» είπε η Μπινός στη Στριπ επί σκηνής με δάκρυα στα μάτια.

Με την σειρά της η Στριπ είπε «Πριν από 35 χρόνια, όταν ήμουν εδώ για πρώτη φορά, ήμουν ήδη μητέρα τριών παιδιών. Ήμουν έτοιμη να κλείσω τα 40 και πίστευα ότι η καριέρα μου είχε τελειώσει. Σας ευχαριστώ για αυτό το τόσο μοναδικό βραβείο στον κόσμο του κινηματογράφου – είναι μεγάλη μου τιμή να το αποδέχομαι ».

Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 25 Μαΐου 2024 και θα κλείσει με ειδικό Χρυσό Φοίνικα στον δημιουργό του «Ο πόλεμος των άστρων» Τζορτζ Λούκας.

