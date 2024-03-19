Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Ουκρανία, ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, Μέση Ανατολή και αγροτικό ζήτημα τα βασικά θέματα

Η στήριξη της Ουκρανίας με την «ταχεία προμήθεια και παράδοση πυρομαχικών», η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, η Μέση Ανατολή και το αγροτικό ζήτημα είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαρτίου.

«Το κύριο καθήκον μας είναι η ταχεία παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και, με βάση πρόσφατες πρωτοβουλίες όπως αυτή της Τσεχίας, η ταχεία προμήθεια και παράδοση πυρομαχικών στην Ουκρανία» αναφέρει στην επιστολή πρόσκλησης προς τους ηγέτες της ΕΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί «στην αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των κυρώσεων», καθώς και στην προώθηση των προσπαθειών για τη χρήση κερδών από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Σε σχέση με την άμυνα, ο κ. Μισέλ σημειώνει ότι «πρέπει να βοηθήσουμε την αμυντική βιομηχανία να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους και να μειώσουμε τα ρυθμιστικά βάρη και τα εμπόδια. Η οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής νοοτροπίας ασφάλειας απαιτεί ισχυρή ηγεσία και κατανόηση του επείγοντος χαρακτήρα των απειλών που αντιμετωπίζουμε».

«Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι θηριωδίες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και ο πόλεμος που ακολούθησε στη Γάζα έχουν περάσει τα όρια της απανθρωπιάς. Πάρα πολλοί άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάρα πολλές αθώες ζωές κινδυνεύουν λόγω της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και της μαινόμενης πείνας» τονίζει προσθέτοντας ότι «το διεθνές δίκαιο πρέπει να τηρείται πλήρως. Απαιτείται επειγόντως μια βιώσιμη εκεχειρία για την προστασία των αμάχων, για να επιτραπεί στους ομήρους να επιστρέψουν με ασφάλεια και να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να παραδοθεί όπως απαιτείται».

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφέρει ότι πρέπει να ενταθούν προσπάθειές για την αποτροπή της περιφερειακής κλιμάκωσης ειδικά στον Λίβανο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Αναφορικά με τη γεωργία, ο Σαρλ Μισέλ σημειώνει ότι «οι Ευρωπαίοι αγρότες μας εξέφρασαν τις ανησυχίες τους δυνατά και καθαρά. Πρέπει να ενεργήσουμε αποφασιστικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Αυτό σημαίνει απολογισμό του έργου που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και διασφάλιση ότι θα σημειωθεί πρόοδος χωρίς καθυστέρηση, ιδίως όσον αφορά τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και τον θεμιτό ανταγωνισμό, τόσο εντός της εσωτερικής αγοράς όσο και παγκοσμίως».

Στο τραπέζι θα βρεθεί επίσης, ο απολογισμός των προετοιμασιών για τη διεύρυνση και τις μεταρρυθμίσεις, «έχοντας κατά νου ότι τα δύο σκέλη πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα για να διασφαλίσουμε ότι τόσο τα μελλοντικά κράτη μέλη όσο και η ΕΕ θα είναι έτοιμα μέχρι την προσχώρηση», όπως εξηγεί ο κ. Μισέλ.

«Θα εξετάσουμε επίσης την κατάσταση της μετανάστευσης και θα εξετάσουμε διάφορα θέματα εξωτερικών σχέσεων» συμπληρώνει.

Τέλος, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί, η Σύνοδος Κορυφής του Ευρώ όπου θα συζητηθεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

