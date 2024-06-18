Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε πετρελαϊκές αποθήκες στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ έπειτα από επίθεση drones - Δείτε βίντεο

Το Κίεβο ανακοίνωσε πως κατέστρεψε 10 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Rostov

Πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκαφών νωρίς το πρωί στην πόλη Αζόφ στη νότια ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν θύματα», έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο Βασίλι Γκολούμπεφ, κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Ροστόφ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ανακοίνωσε μέσω της Telegram ότι η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε 5.000 κυβικά μέτρα πετρελαίου και πως για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες πυροσβέστες και 21 μέσα πυρόσβεσης.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχόλιο από την Ουκρανία. Το Κίεβο έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η στοχοθέτηση ρωσικών ενεργειακών, στρατιωτικών και μεταφορικών υποδομών υπονομεύει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Η πόλη Αζόφ βρίσκεται επί του ποταμού Ντον και απέχει περίπου 16 χιλιόμετρα από την Αζοφική Θάλασσα.

Στο μεταξύ, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε το πρωί ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνάς της κατέστρεψαν και τα 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως τα 10 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από τη Ζαπορίζια και το Ντνιπροπετρόφσκ.

Πηγή: skai.gr

