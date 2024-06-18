Πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκαφών νωρίς το πρωί στην πόλη Αζόφ στη νότια ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν θύματα», έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο Βασίλι Γκολούμπεφ, κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Ροστόφ που συνορεύει με την Ουκρανία.

ДОБРОЕ УТРО!.Мрази!

В Азове Ростов обл после атаки БПЛА мощно пылает нефтехранилище 🔥🔥

По словам местного губернатора,в результате атаки загорелись резервуары с нефтепродуктами,сейчас пожарники пытаются затушить пламя.

Перед этим местные жители сообщали,что слышали пять взрывов pic.twitter.com/IiGseoKikd — Сергей Дорожный (@angelys667) June 18, 2024

Το ρωσικό υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ανακοίνωσε μέσω της Telegram ότι η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε 5.000 κυβικά μέτρα πετρελαίου και πως για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες πυροσβέστες και 21 μέσα πυρόσβεσης.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχόλιο από την Ουκρανία. Το Κίεβο έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η στοχοθέτηση ρωσικών ενεργειακών, στρατιωτικών και μεταφορικών υποδομών υπονομεύει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Η πόλη Αζόφ βρίσκεται επί του ποταμού Ντον και απέχει περίπου 16 χιλιόμετρα από την Αζοφική Θάλασσα.

Στο μεταξύ, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε το πρωί ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνάς της κατέστρεψαν και τα 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως τα 10 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από τη Ζαπορίζια και το Ντνιπροπετρόφσκ.

#Ростов, доброе утро!



*горить нафтосховище.



Ви до речі помітили, як наші бомбардування російських військових об'єктів на російській території стали звичайною буденністю?! pic.twitter.com/HK30jH6Ltg — Віталік «Донецк» Овчаренко 🇺🇦 (@Vit_Ovchar) June 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.