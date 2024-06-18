Σήμερα Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Ντέιβ Καλχούν (Dave Calhoun) αναμένεται να καταθέσει για πρώτη φορά στην επιτροπή της Γερουσίας που ερευνά τις καταγγελίες για την ασφάλεια στα αεροσκάφη της εταιρίας, μετά και από έρευνα που έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας(FAA) των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το BBC, ο Καλχούν αναμένεται να παραδεχθεί ότι η «πολιτική ασφαλείας της Boeing απέχει πολύ από το να είναι τέλεια» αλλά «αναλαμβάνουμε δράση και σημειώνουμε πρόοδο. Κατανοούμε τη βαρύτητα των καταγγελιών».

Επίσης αναμένεται να εκφράσει τα συλλυπητήρια τους και να ζητήσει συγνώμη από τους συγγενείς 346 θυμάτων που σκοτώθηκαν σε δύο αεροπορικά δυστυχήματα το 2018 (ένα Boeing 737 Max της Lion Air με 189 επιβαίνοντες συνετρίβη ανοιχτά της Ινδονησίας) και το 2019 (ένα Boeing 737 Max της Ethiopian Airlines με 257 επιβαίνοντες συνετρίβη 6 λεπτά μετά την απογείωση του από την Αντίς Αμπεμπα).

Και τα δύο δυστυχήματα προκλήθηκαν από ελαττωματικά συστήματα ελέγχου πτήσης.

Η Γερουσία ξεκίνησε έρευνα για την ασφάλεια των αεροσκαφών Boeing τον Ιανουάριο του 2024, όταν μια αχρησιμοποίητη πόρτα έπεσε από ένα ολοκαίνουργιο αεροπλάνο 737 Max κατά τη διάρκεια πτήσης που εκτελούσε η Alaska Airlines, αφήνοντας μια ανοιχτή τρύπα στο αεροσκάφος.

Το πολύ σοβαρό συμβάν συμβάν καθήλωσε προσωρινά δεκάδες αεροσκάφη της εταιρείας, επιβράδυνε την παραγωγή, μείωσε τις παραγγελίες και πυροδότησε ποινική έρευνα και ενδελεχείς ελέγχους.

Στη συνέχεια έφτασαν και άλλες καταγγελίες για σοβαρά προβλήματα παραγωγής στα 737 Max, το 787 Dreamliner και όλα τα Boeing 777.

Τον Μάιο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι η Boeing είχε προσέλθει «εθελοντικά» για να προειδοποιήσει ότι «ενδέχεται να μην έχει ολοκληρώσει» τους απαιτούμενους ελέγχους για την επαρκή ηλεκτρική ασφάλεια στο σημείο όπου τα φτερά ενώνονται με την άτρακτο ορισμένων αεροσκαφών 787 Dreamliners – ενός μεγάλου αεροσκάφους που χρησιμοποιείται συχνά σε διεθνείς πτήσεις.

