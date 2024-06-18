Στόλτενμπεργκ: Η Κίνα πρέπει να πληρώσει για την υποστήριξη του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δήλωσε στο BBC ότι η Κίνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει συνέπειες για την υποστήριξή της στη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, εάν δεν αλλάξει την πολιτική της.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι το Πεκίνο «προσπαθεί να το έχει δίπορτο» από τη μία υποστηρίζοντας την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας, και από την άλλη προσπαθώντας να διατηρήσει τις σχέσεις της με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

«Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα» είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ στο BBC News κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Στην ευρεία συνέντευξη, ο κ. Στόλτενμπεργκ αναφέρθηκε επίσης στις δαπάνες για τα πυρηνικά όπλα και την άμυνα.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς η Ρωσία δεν δείχνει σημάδια χαλάρωσης του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία το Σαββατοκύριακο, δεκάδες έθνη δεσμεύτηκαν να στηρίξουν το Κίεβο.

Η Ρωσία από την πλευρά της χαρακτήρισε τη σύνοδο χάσιμο χρόνου και είπε ότι θα συμφωνούσε σε ειρηνευτικές συνομιλίες μόνο εάν η Ουκρανία παραδοθεί.

Όταν πιέστηκε για το τι θα μπορούσαν να κάνουν τα μέλη του ΝΑΤΟ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας στη Ρωσία, ο κ. Στόλτενμπεργκ είπε ότι υπάρχει μια συζήτηση για πιθανές κυρώσεις.

Πρόσθεσε ότι η Κίνα «μοιράζεται πολλές τεχνολογίες, οι οποίες είναι απαραίτητες στη Ρωσία για την κατασκευή πυραύλων και όπλων που χρησιμοποιεί κατά της Ουκρανίας».

Πρόσθεσε ότι «σε κάποιο στάδιο, θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιο είδος οικονομικού κόστους εάν η Κίνα δεν αλλάξει τη συμπεριφορά της».

Το Πεκίνο αντιμετωπίζει ήδη κυρώσεις για την υποστήριξή του στη Ρωσία - τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν περιορισμούς που στοχεύουν περίπου 20 εταιρείες με έδρα την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Η Κίνα υπερασπίστηκε τις συναλλαγές της με τη Μόσχα, λέγοντας ότι δεν πουλάει θανατηφόρα όπλα και «χειρίζεται με σύνεση την εξαγωγή αντικειμένων διπλής χρήσης (σ.σ. για πολιτική και πολεμική χρηση) σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς».

Η επίσκεψη Στόλτενμπεργκ στην Ουάσιγκτον έγινε καθώς το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα ταξιδέψει σήμερα στη Βόρεια Κορέα. Τον περασμένο μήνα ο Στόλτενμπεργκ επισκέφθηκε την Κίνα.

«Η Ρωσία αυτή τη στιγμή ευθυγραμμίζεται όλο και περισσότερο με αυταρχικούς ηγέτες» δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ στο BBC, αναφέροντας το Ιράν, το Πεκίνο και τη Βόρεια Κορέα.

Μιλώντας πριν από μια συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε επίσης ότι περισσότερα από 20 έθνη αναμένεται να επιτύχουν τον στόχο αμυντικών δαπανών του 2% φέτος - περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά από τότε που υποσχέθηκε το 2014.

«Αυτό είναι καλό για την Ευρώπη και καλό για την Αμερική, ειδικά επειδή μεγάλο μέρος αυτών των επιπλέον χρημάτων δαπανώνται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες", είπε.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ αναφέρθηκε και στα σχόλια που έκανε στην Telegraph την Κυριακή, τα οποία έδειχναν ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών ως αποτρεπτικό μέσο έναντι των αυξανόμενων απειλών από τη Ρωσία και την Κίνα.

Τα σχόλια επικρίθηκαν ως «τίποτα παρά άλλη μια κλιμάκωση της έντασης» από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ωστόσο, ο κ. Στόλτενμπεργκ είπε ότι ήταν ένα «γενικό μήνυμα» ότι το ΝΑΤΟ είναι μια πυρηνική συμμαχία και ότι οποιαδήποτε επίθεση σε μέλος του ΝΑΤΟ «θα πυροδοτήσει μια απάντηση από ολόκληρη τη συμμαχία».

«Ο σκοπός του ΝΑΤΟ δεν είναι να πολεμήσει τον πόλεμο, ο σκοπός αυτού είναι να αποτρέψει τον πόλεμο», είπε

Πηγή: skai.gr

