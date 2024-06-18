Ατύχημα στη σκηνή υπέστη ο δημοφιλής ηθοποιός Sir Ian McKellen. Ο 85χρονος ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης Player Kings στο θέατρο Noël Coward στο Λονδίνο.
Ο ηθοποιός βρισκόταν σε σκηνή μάχης όταν παραπάτησε και έπεσε στο κενό. Εκπρόσωπος του θεάτρου ανακοίνωσε αργότερα ότι ο Ian Mckellen έχει «καλή διάθεση» και αναμενόταν «να αναρρώσει πλήρως και γρήγορα».
Το κοινό απομακρύνθηκε από το θέατρο και ενημερώθηκε ότι η βραδινή παράσταση είχε ακυρωθεί.
Ο Sir Ian - που υποδύεται τον αγαπημένο σαιξπηρικό ήρωα Τζον Φάλσταφ - συμμετείχε σε μια σκηνή μάχης με τους ηθοποιούς που υποδύονται τον Πρίγκιπα της Ουαλίας και τον Χένρι Πέρσι όταν έπεσε από τη σκηνή. Ο ηθοποιός ζήτησε βοήθεια, και το προσωπικό έσπευσε να βοηθήσει.
Έχει υποβληθεί σε αξονική τομογραφία και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως, δήλωσε ο εκπρόσωπος του θεάτρου στο πρακτορείο ειδήσεων PA. Η επόμενη παράσταση την ερχόμενη Τρίτη ακυρώθηκε «για να ξεκουραστεί ο Ian», πρόσθεσε, αλλά ο ηθοποιός αναμένεται να επιστρέψει την Τετάρτη.
Ο εκπρόσωπος ευχαρίστησε επίσης δύο γιατρούς που ήταν «σε ετοιμότητα στο κοινό» καθώς και το προσωπικό του θεάτρου για την υποστήριξή τους.
- Γερμανοί αστυνομικοί εγκατάλειψαν μετανάστες σε πάρκινγκ στην Πολωνία - Η Βαρσοβία απαιτεί εξηγήσεις
- Στόλτενμπεργκ: Η Κίνα πρέπει να πληρώσει για την υποστήριξη του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία
- O Πούτιν επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα μετά από 24 χρόνια - «Θέλουμε περισσότερη δημοκρατία» δηλώνει σε άρθρο του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.