Άλλη μία μαζική κινητοποίηση εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ διοργανώθηκε χθες βράδυ στην Ιερουσαλήμ, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν την παραίτηση Νετανιάχου και πρόωρες εκλογές, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για τον τρόπο που διεξάγεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και για την αποτυχία τους να επαναπατρίσουν τους «δεκάδες» ομήρους που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για εννιά συλλήψεις, ορισμένες για αντίσταση κατά της αρχής ή επιθέσεις κατά οργάνων των υπηρεσιών επιβολής της τάξης, διευκρινίζοντας πως μέλη της «τραυματίστηκαν ελαφρά».

Η μεγαλειώδης διαδήλωση έγινε μετά την ανακοίνωση το πρωί χθες του Νετανιάχου ότι δυαλύεται το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, μια εβδομάδα μετά την παραίτηση των δυο κεντρώων Μπένι Γκαντς και Γκάντι Άιζενκοτ.

«Κάθε ενέργεια» του πρωθυπουργού Νετανιάχου «οδηγεί στην καταστροφή του Ισραήλ. Αυτός είναι ο υπεύθυνος για ό,τι έγινε την 7η Οκτωβρίου», κατήγγειλε ο Μοσέ Σαντάροβιτς, 73 χρονών, συνταξιούχος μηχανικός.

Η επίθεση εκείνης της ημέρας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο από ιδρύσεως εβραϊκού κράτους, στοίχισε τη ζωή σε 1.194 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 251 απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους 116 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι, πλην όμως τουλάχιστον 41 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σχετική ηρεμία στη Λωρίδα της Γάζας

Παράλληλα, στον παλαιστινιακό θύλακο αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο τη νύχτα για νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ωστόσο η κατάσταση παραμένει συγκριτικά πιο ήρεμη αφότου άρχισε η εφαρμογή ανθρωπιστικής «παύσης» των επιχειρήσεων των IDF κατά μήκος τομέα μήκους περίπου δέκα χιλιομέτρων, από το ισραηλινό συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, ως το ευρωπαϊκό νοσοκομείο στη Ράφα, λίγο βορειότερα.

Η «παύση» συνέπεσε με το Έιντ αλ Άντχα, τη γιορτή της θυσίας για τους μουσουλμάνους, στη θεωρία σκοπό έχει να διευκολύνει τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας που έχουν απελπιστική ανάγκη οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ΟΗΕ καλωσόρισε την ανακοίνωση, όμως ταυτόχρονα ζήτησε η παύση να συνοδευτεί κι από άλλα «μέτρα» για να διευκολυνθούν οι παραδόσεις βοήθειας, αξιώνοντας να αρθούν «όλα τα εμπόδια» γι’ αυτή, την ώρα που οι Γαζαίοι, αντιμέτωποι με το φάσμα του λιμού, δεν έχουν καρδιά για γιορτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

