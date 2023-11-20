Το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας ανήρτησε σήμερα αφίσες δυσφημίζοντας την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν -η πρώτη φορά που εξαπολύει προσωπική επίθεση εις βάρος της- σε μια εκστρατεία παρόμοια με εκείνη που είχε εξαπολύσει εναντίον του προκατόχου της και είχε εξοργίσει τις Βρυξέλλες.

Οι αφίσες τοποθετήθηκαν σε διαφημιστικές πινακίδες στη διάρκεια της νύχτας ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου και εμφανίζουν τη φον ντερ Λάιεν δίπλα στον Άλεξ Σόρος, τον γιο του ουγγρικής καταγωγής επενδυτή Τζορτζ Σόρος, έναν μόνιμο στόχο του κόμματος του Ορμπάν, του Fidesz.

Hungary's Orban erects billboards vilifying EU's von der Leyen https://t.co/K9ufv4bqo6 pic.twitter.com/06iESieFeI — Reuters (@Reuters) November 20, 2023

Το σλόγκαν στις αφίσες λέει: «Ας μην κάνουμε ό,τι θέλουν». Ο Σόρος είναι εβραίος και κάποιοι επικριτές θεωρούν ότι ο κεντρικός ρόλος που έχει στην προπαγάνδα του Fidesz είναι ένδειξη αντισημιτισμού, κάτι το οποίο διαψεύδει κατηγορηματικά το Fidesz.

Παρόμοιες αφίσες που εμφανίζουν τον προκάτοχο της φον ντερ Λάιεν, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δίπλα στον Σόρος τον γηραιότερο είχαν προκαλέσει την όχληση των Βρυξελλών το 2019.

Το Fidesz τις είχε απομακρύνει μετά την απειλή από το μεγαλύτερο κόμμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, το ΕΛΚ, να αποβάλει το ουγγρικό κόμμα. Τελικά το Fidesz αποχώρησε από το ΕΛΚ δύο χρόνια αργότερα.

Ο Ορμπάν, η κυβέρνηση του οποίου προσπαθεί να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ σε πόρους της ΕΕ που ανεστάλησαν από τις Βρυξέλλες εξαιτίας των πολιτικών του Fidesz, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουγγαρία «θα πρέπει να πει όχι στο σημερινό ευρωπαϊκό μοντέλο που έχουν δομήσει οι Βρυξέλλες».

Η Ουγγαρία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επόμενης συνόδου κορυφής της ΕΕ στα μέσα Δεκεμβρίου καθώς η χώρα αυτή της ΕΕ που είναι περισσότερο φίλα προσκείμενη προς τη Ρωσία και επικριτική απέναντι στα σχέδια παροχής καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας στην Ουκρανία, αναμένεται να είναι το κορυφαίο ζήτημα που θα συζητηθεί στη σύνοδο.

Ο Ορμπάν απέστειλε την Παρασκευή ερωτηματολόγιο στους Ούγγρους ρωτώντας τους αν η ΕΕ θα πρέπει να αποδεσμεύσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την Ουκρανία ή να της παραχωρήσει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Πηγή: skai.gr

