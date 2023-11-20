Εννέα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην Τουρκία ύστερα από σφοδρή κακοκαιρία, ενώ συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 11 ναυτικών στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

«Εννέα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους λόγω των καταιγίδων και…των σφοδρών βροχοπτώσεων», δήλωσε ο Αλι Γερλικαγιά σε συνέντευξη Τύπου στην επαρχία Ζονγκουλντάκ (βορειοδυτικά) όπου τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.

Πέντε άλλοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στις επαρχίες Μπατμάν και Ντιγιάρμπακιρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

Το πτώμα ενός εκ των 12 Τούρκων ναυτικών, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν ανοικτά του Ερεγκλί, λιμανιού στην επαρχία Ζονγκουλντάκ, βρέθηκε σήμερα το πρωί, δήλωσε ο ίδιος.

Το σκάφος Kafkametler, με σημαία Τουρκίας, βυθίστηκε αφού χτύπησε νωρίς χθες σε κυματοθραύστη ενώ απέπλεε από το λιμάνι του Ερεγκλί, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις έρευνας, που προηγουμένως ήταν αδύνατες λόγω των καιρικών συνθηκών, ξεκίνησαν σήμερα.

Άλλο σκάφος, με σημαία Καμερούν, έσπασε χθες στα δύο στο Ερεγκλί λόγω σφοδρών κυμάτων, ενώ νωρίτερα όλα τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να το εγκαταλείψουν με ασφάλεια.

Άνεμοι ταχύτητας 130 έως 140 χλμ/ώρα σάρωσαν την περιοχή, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν κύματα ύψους οκτώ έως εννέα μέτρων, σύμφωνα με τον υπουργό.

