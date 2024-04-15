Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά τα κίνητρα του άνδρα ο οποίος το Σάββατο μαχαίρωσε θανάσιμα έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 12 σε εμπορικό κέντρο σε προάστιο του Σίδνεϊ, επισημαίνοντας ότι φαίνεται πως είχε κυρίως στόχο γυναίκες.

Πέντε από τα έξι θύματα του Τζόελ Κάουστι, ενός 40χρονου άνδρα που έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας, είναι γυναίκες όπως και οι περισσότεροι από τους 12 ανθρώπους που τραυμάτισε.

«Μου είναι ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο στους ερευνητές ότι αυτό αποτελεί ένα σημείο ενδιαφέροντος: ο δράστης επικεντρώθηκε στις γυναίκες και απέφυγε τους άνδρες», δήλωσε η Κάρεν Γουέμπ επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας μιλώντας στον αυστραλιανό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ABC.

«Τα βίντεο μιλούν από μόνα τους, έτσι δεν είναι; Σίγουρα αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας για εμάς», πρόσθεσε.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον δράστη να κυνηγά κυρίως γυναίκες κατά τη διάρκεια της επίθεσής του στο κατάμεστο εμπορικό κέντρο Γουέστφιλντ, στο προάστιο Μποντάι Τζάνκσιον του Σίδνεϊ το Σάββατο.

Όμως η Γουέμπ υπογράμμισε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέβαινε στο μυαλό του δράστη. «Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό οι ερευνητές να έχουν χρόνο να λάβουν καταθέσεις από όσους τον γνώριζαν», εξήγησε.

Στο προφίλ του στο Facebook ο Τζόελ Κάουτσι αναφέρει ότι κατάγεται από την Τουγούμπα, μια πόλη κοντά στο Μπρίσμπεϊν. Οι γονείς του δήλωσαν ότι έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας από την εφηβεία του.

Μία νεαρή Κινέζα ταυτοποιήθηκε

Το τελευταίο από τα έξι θύματα αυτής της επίθεσης ταυτοποιήθηκε σήμερα ως η Γισουάν Τσενγκ, μια νεαρή Κινέζα φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.

Οι άλλες γυναίκες που σκοτώθηκαν ήταν μια στυλίστρια, μια εθελόντρια διασώστης, η κόρη ενός επιχειρηματία και μια νεαρή μητέρα, το εννέα μηνών βρέφος της οποίας νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο.

Η μητέρα, η 38χρονη Άσλι Γκουντ, έδωσε την αιμόφυρτη κόρη της σε αγνώστους προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο μοναδικός άνδρας που σκοτώθηκε στην επίθεση ήταν ένας 30χρονος Πακιστανός, ο Φάραζ Τάχρι, ο οποίος είχε φτάσει στην Αυστραλία πριν από ένα χρόνο ως πρόσφυγας και εργαζόταν στην υπηρεσία ασφαλείας του εμπορικού κέντρου.

Οκτώ τραυματίες της επίθεσης εξακολουθούν να νοσηλεύονται, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τέσσερις άλλοι έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η επίθεση διήρκεσε μισή ώρα προτού μία αστυνομικίνα, η Έιμι Σκοτ, καταφέρει να κυνηγήσει και να σκοτώσει τον δράστη.

Οι γονείς του Τζόελ Κάουτσι χαρακτήρισαν τις ενέργειες του γιου τους «πραγματικά φρικτές» και δήλωσαν ότι στηρίζουν τα θύματα. «Προσπαθούμε ακόμη να κατανοήσουμε τι συνέβη», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους.

Επίσης απηύθυναν μήνυμα στην αστυνομικίνα που σκότωσε τον γιο τους. «Έκανε το καθήκον της για να προστατεύσει άλλους και ελπίζουμε να είναι καλά».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Κάουτσι έφτασε στο Σίδνεϊ πριν από ένα μήνα και είχε ενοικιάσει μια μικρή αποθήκη όπου είχε βάλει κάποια προσωπικά του αντικείμενα, ανάμεσά τους μία σανίδα του σερφ. Δεν είχε μόνιμη κατοικία, ζούσε σε ένα αυτοκίνητο και σε ξενώνες, ενώ είχε σποραδικά επικοινωνία με την οικογένειά του.

Πένθος

Περαστικοί έχουν αφήσει χιλιάδες λουλούδια και στεφάνια έξω από το εμπορικό κέντρο, ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα. Η Όπερα του Σίδνεϊ θα φωτιστεί με μια μαύρη κορδέλα σήμερα το βράδυ.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι συνομίλησε με τις οικογένειες πολλών θυμάτων. «Το φύλο των θυμάτων σίγουρα είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC, υποσχόμενος ότι η αστυνομική έρευνα θα είναι «εξαντλητική».

Ο Αλμπανέζι επέκρινε εξάλλου την εξάπλωση ψευδών ειδήσεων μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι χρήστες ανέφεραν λανθασμένα ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια, ενώ αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη επειδή ταυτοποίησε έναν 20χρονο φοιτητή ως δράστη της επίθεσης.

