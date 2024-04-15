Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σήμερα Δευτέρα τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαιώνοντας ότι η ιρανική επίθεση άνευ προηγουμένου το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή δεν θα τον εκτρέψει από την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Μολονότι δεχτήκαμε επίθεση από το Ιράν, δεν χάσαμε από τα μάτια μας, ούτε για μια στιγμή, τη ζωτική αποστολή μας στη Γάζα, που συνίσταται να σώσουμε τους ομήρους μας που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, εντολοδόχου του Ιράν», δήλωσε χθες βράδυ ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ανήγγειλε την ανάπτυξη τις επόμενες ημέρες δυο επιπλέον ταξιαρχιών εφέδρων στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, υπάρχουν όμηροι που κρατούνται στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος να εξαπολύσει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον της πόλης αυτής, την οποία παρουσιάζει ως το τελευταίο οχυρό της Χαμάς, παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία από το 2007 στον θύλακο. Κι αυτό παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον και άλλων πρωτευουσών, που φοβούνται λουτρό αίματος καθώς στη Ράφα βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας που εκτοπίστηκαν από άλλους τομείς.

Κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ, στην πόλη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1,5 εκατ. άνθρωποι, οι περισσότεροι σε πρόχειρους καταυλισμούς.

Χθες, μην αντέχοντας πλέον, χιλιάδες πήραν παραθαλάσσιο δρόμο προς βορρά, έπειτα από τη διάδοση της —ψευδούς— φήμης ότι ο ισραηλινός στρατός επιτρέπει πλέον σε εκτοπισμένους να γυρίσουν σπίτια τους.

«Στο χείλος της αβύσσου»

Απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι «η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου», καθώς «οι λαοί της περιοχής είναι αντιμέτωποι με αληθινό κίνδυνο απόλυτου, καταστροφικού πολέμου», καταδικάζοντας ξανά την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, στην οποία είδε «σοβαρή κλιμάκωση» και ταυτόχρονα τον αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό την 1η Απριλίου, υπενθυμίζοντας το «απαραβίαστο» των διπλωματικών εγκαταστάσεων.

Ο βομβαρδισμός της 1ης Απριλίου στο ιρανικό προξενείο στην πρωτεύουσα της Συρίας είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν κατηγόρησε για το πλήγμα το Ισραήλ, που ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει.

Το Ισραήλ είναι ορκισμένος εχθρός από την ισλαμική επανάσταση του 1979 της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που δεν κρύβει πως θέλει την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους. Ως τώρα ωστόσο η Τεχεράνη δεν είχε επιτεθεί ποτέ απευθείας στο Ισραήλ και οι δυο χώρες αναμετρώνταν μέσω τρίτων, ενδιάμεσων, όπως για παράδειγμα η λιβανική Χεζμπολά. Αναλυτές χαρακτηρίζουν αναπόφευκτη την ανταπόδοση του Ισραήλ.

«Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο το εάν θα δράσει το Ισραήλ, αλλά και το τι θα επιλέξει να κάνει», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αμερικανός αξιωματούχος, διαβεβαιώνοντας πως οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν σε «οποιαδήποτε» τέτοια επιχείρηση. To Τελ Αβίβ διαμηνύει πως είναι δεδομένο ότι θα απαντήσει στην επίθεση της Τεχεράνης, στη στιγμή που θα επιλέξει το ίδιο.



Το Ιράν μοιάζει να έχει σκοπό να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση, κατά την άποψη του Νικ Χέρας, αναλυτή του αμερικανικού New Lines Institute for Strategy and Policy. Η επίθεση ήταν σχεδιασμένη «για να τη δει όλος ο κόσμος, αλλά όχι για να οδηγήσει στο ξέσπασμα πολέμου στην περιφέρεια», έκρινε.

«Δεν μπορείς ν’ ανασάνεις»

«Δεν μπορώ να μείνω άλλο στον νότο, έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορείς ν’ ανασάνεις εκεί κάτω. Είναι φρικτό», εξήγησε η Μπασμά Σαλμάν, μια από αυτούς.

Ο ισραηλινός στρατός έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες. «Η βόρεια Λωρίδα της Γάζας είναι εμπόλεμη ζώνη», είπε εκπρόσωπός του. Κάτοικοι της Γάζας είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άκουσαν πυρά κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να κινηθούν προς βορρά.

Ο Νουρ, περίπου τριάντα ετών, προτίμησε να γυρίσει πίσω. «Πυροβολούν κόσμο, έκανα μεταβολή. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε».

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους 129 παραμένουν όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα — ωστόσο τουλάχιστον 34 από αυτούς πιστεύεται πως έχουν σκοτωθεί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε έχουν χάσει τη ζωή τους ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον 33.729 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Τα σχολεία ανοίγουν ξανά

Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για σαμποτάζ των έμμεσων διαπραγματεύσεων για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Μολαταύτα «δεν είναι νεκρή η διπλωματία», διαβεβαίωσε χθες ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσουν ξανά κανονικά από σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τα σχολεία που έκλεισαν για λόγους ασφαλείας το Σάββατο, εξαιτίας της επαπειλούμενης επίθεσης του Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία προχώρησε πράγματι τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε άνευ προηγουμένου επίθεση, που βάφτισε «Έντιμη Υπόσχεση», εξαπολύοντας πάνω από 350 drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό την 1η Απριλίου. Ο ισραηλινός στρατός ωστόσο διαβεβαίωσε ότι την «απέκρουσε» με τη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων συμμαχικών κρατών (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιορδανία κ.ά.). Κατ’ αυτόν, το 99% των drones, των βαλλιστικών πυραύλων και των πυραύλων κρουζ που κατευθυνόταν στην ισραηλινή επικράτεια καταστράφηκε, η πλειονότητα προτού καν πλησιάσει τα σύνορα.

«Η επίθεση άνευ προηγουμένου του Ιράν αντιμετωπίστηκε με άμυνα άνευ προηγουμένου», είπε με εμφανή ικανοποίηση ο αρχιπλοίαρχος Χαγκαρί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, μόνο μερικοί βαλλιστικοί πύραυλοι μπήκαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο και προκάλεσαν «ελαφριές» ζημιές σε στρατιωτική βάση, που παραμένει σε λειτουργία. Έκανε λόγο για αρκετούς ελαφρά τραυματίες κι ένα κοριτσάκι 7 ετών που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το Ιράν απεναντίας διαβεβαίωσε πως «έπληξε όλους τους στόχους» του προκαλώντας «σοβαρές ζημιές στη μεγαλύτερη αεροπορική βάση της Νεγκέβ», στο νότιο Ισραήλ.

Καθώς «το Συμβούλιο Ασφαλείας παρέλειψε το καθήκον του να διατηρήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» όταν δεν καταδίκασε τον βομβαρδισμό της 1ης Απριλίου εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό και «σε αυτές τις συνθήκες, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ασκήσει το δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα», είπε ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας χθες βράδυ.

Διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει επ’ ουδενί την κλιμάκωση, αλλά θα αντιδράσει δυναμικά σε «οποιαδήποτε απειλή ή επίθεση». Από την άλλη, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Γκιλάντ Ερντάν απαίτησε το ΣΑ να προχωρήσει στην επιβολή «όλων των πιθανών κυρώσεων» σε βάρος του Ιράν «προτού να είναι πολύ αργά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.