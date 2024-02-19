Ρωσία: Οι ερευνητές θα εξετάσουν τη σορό του Ναβάλνι για τουλάχιστον 14 ημέρες

Η ομάδα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι ανέφερε σήμερα πως οι ερευνητές θα πραγματοποιήσουν για τουλάχιστον 14 ημέρες μία «πραγματογνωμοσύνη» στη σορό του προτού την παραδώσουν, τρεις ημέρες μετά τον θάνατό του στη φυλακή, υπό συνθήκες που παραμένουν μυστηριώδεις.

«Οι ερευνητές είπαν στους δικηγόρους και τη μητέρα του Αλεξέι ότι δεν θα παραδώσουν τη σορό του, στην οποία θα πραγματοποιηθεί για 14 ημέρες μια "χημική πραγματογνωμοσύνη"», έγραψε στο Χ η εκπρόσωπος του επικριτή του Κρεμλίνου Κίρα Γιαρμίς.

Από την πλευρά του, ο Ιβάν Ζντανόφ, σύμμαχος του ηγέτη της αντιπολίτευσης, επιβεβαίωσε, επικαλούμενος ένας ερευνητή, πως θα χρειαστούν 14 ημέρες για να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στη σορό του Ναβάλνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

