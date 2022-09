Ρωσία: Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα από το μακελειό στο σχολείο - 15 οι νεκροί ανάμεσά τους 11 παιδιά

Ανέβηκε ο τραγικός απολογισμός από το μακελειό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της πόλης Ιζέφσκ στη Ρωσία όταν ο 34χρονος Αρτέμ Καζαντσέφ άνοιξε πυρ. Συγκεκριμένα, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 15 ανάμεσά τους και 11 παιδιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα σχετικά με την ταυτότητα του δράστη ο 34χρονος Αρτέμ Καζαντσέφ ήταν πρώην τρόφιμος ψυχιατρείου, νεοναζιστής και θαυμαστής της σφαγής στο λύκειο του Κολουμπάιν το 1999. Μάλιστα ήταν και ο ίδιος απόφοιτος του συγκεκριμένου σχολείου στην πόλη Ιζέφσκ.

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.



Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO