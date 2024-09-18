Περισσότερους από 5.300 ελέγχους για την πιστή εφαρμογή και την τήρηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τους εργοδότες έκανε η εφορία έκανε το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερο βάρος στα νησιά.

Κατά τους ελέγχους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιβλήθηκαν 1. 332 πρόστιμα σε αντίστοιχους παραβάτες και διαπιστώθηκαν και «κόλπα» των εργοδοτών για να αποφύγουν την εφαρμογή της.

Τα πρόστιμα και οι παραβάσεις

• Πίνακες προσωπικού: 299 παραβάσεις.

• Αδήλωτη εργασία: 81 περιπτώσεις.

• Δεδουλευμένα και επιδόματα που δεν καταβλήθηκαν: 70 περιπτώσεις.

• Χρονικά όρια λειτουργίας της επιχείρησης και εργασίας των εργαζομένων, τα οποία είχαν παραβιαστεί: 102 περιπτώσεις.

• Άρνηση εισόδου: 94 περιπτώσεις.

• Υπέρβαση ορίου εργασίας: 23 περιπτώσεις.

• Ψηφιακή κάρτα εργασίας: 206 περιπτώσεις.

• Μη τροποποίηση του ωραρίου στο ΕΡΓΑΝΗ.

Τα κόλπα των εργοδοτών

• Πλασματικά χτυπήματα κάρτας. Επίσης, όπως δήλωσαν κάποιοι συνδικαλιστές από τα σωματεία εργαζομένων, πολλοί εργοδότες και προϊστάμενοι παίρνουν τις κάρτες του προσωπικού, και τις χτυπάνε οι ίδιοι κατά το δοκούν. Αυτό είναι κατάφωρη παράβαση.

• Μη ειδοποίηση για τη μη λειτουργία και την επαναλειτουργία του συστήματος, το οποίο επισύρει πρόστιμο.

• Μη ενεργοποίηση της κάρτας του εργαζόμενου που επισύρει βαρύτατο πρόστιμο 10.500 ευρώ, όσο δηλαδή αντιστοιχεί σε έναν αδήλωτο εργαζόμενο.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή για 750.000 εργαζόμενους, σε σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες σεκιούριτι και ΔΕΚΟ.

Από την 1η Μαρτίου 2025 θα αρχίσει να υλοποιείται πλήρως σε ενάμισι εκατομμύριο εργαζόμενους που δουλεύουν σε επισιτισμό, τουρισμό και εστίαση.

Θα εφαρμοστεί πλήρως σε όσους δουλεύουν σε ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ.

