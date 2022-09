Ιράν: Οργή για τον θάνατο της 23χρονης Hadis Najafi με έξι σφαίρες

Ξεχυλίζει η οργή για τον θάνατο της 23χρονης Hadis Najafi στις διαδηλώσες στο Ιράν.

Η νεαρή γυναίκα είχε ανεβάσει βίντεο στα social media, ενώ ετοιμαζόταν να βγει στους δρόμους, για να διαμαρτυρηθεί για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, το οποίο έγινε viral.

Λίγες ώρες αργότερα, η Najafi έπεφτε νεκρή χτυπημένη από έξι σφαίρες των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν.

Η κοπέλα έχασε τη ζωή της στις διαδηλώσεις στην πόλη Karaj, την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με Ιρανούς δημοσιογράφους και ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα υπέστη τραύματα στην κοιλιά, το λαιμό, την καρδιά και το χέρι στις 21 Σεπτεμβρίου. Αφού χτυπήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ενώ η ίδια η Najafi ήταν εξέχουσα κοινωνική φιγούρα στο TikTok και στο Instagram, το viral βίντεό της την έδειχνε να δένει τα μαλλιά της και να μπαίνει θαρραλέα στη μέση μιας διαδήλωσης στο Karaj.

Her name was hadis najafi, a 20-year-old girl, bold and brave. she got killed by 6 bullets in the city of Karaj.

She was only 20. Say her name.#مهسا_امینی #IranProtests2022 pic.twitter.com/mD4mcwOf6n