Ρωσία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες απ’ την κατάρρευση κερκίδας σε γήπεδο στο Ροστόφ

Μια κερκίδα ποδοσφαιρικού γηπέδου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια παιδικού αγώνα ποδοσφαίρου στη ρωσική πόλη Ροστόφ την Τρίτη (30/5), σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας 26, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Βασίλι Γκολούμπεφ, σε μήνυμά του στη εφαρμογή Telegram, έγραψε πως η κατάρρευση σημειώθηκε εν μέσω ισχυρών ανέμων σε μια εγκατάσταση δίπλα σε ένα κανάλι κωπηλασίας. Δεκατρία παιδιά και δύο ενήλικες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πόλης.

Tragic event in #Russia as a woman died, eight others were injured including 7 children when a temporary stand collapsed in #Rostov-na-Don



They were watching a rowing event on a canal. It looks to me as though the stand blew-over. Health and Safety just isn't practiced in Russia pic.twitter.com/EsstBFyhTr