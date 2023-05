Γκάνα: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 20 τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο κοντά στην Άκρα, την πρωτεύουσα της Γκάνας.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Άκρα με το Κέιπ Κόουστ. Το λεωφορείο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων.

16 passengers have died at the spot, whiles many others have sustained major degrees of injures as a Youtong bus collides with Fuel Tanker at Gomoa Okyereko. #MiddayLive pic.twitter.com/NoQjwhX4Uf

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τραυματισμένους επιβάτες από τα συντρίμμια του λεωφορείου και ανέσυραν 16 πτώματα. Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Καταστροφών (NADMO) Ρόμπερτ Χάκμαν είπε σε δημοσιογράφους ότι ο οδηγός του λεωφορείου παραδέχθηκε ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Gory accident on the Accra - Cape Coast road at Gomoa Okyereko.



15 passengers reportedly dead, more than 20 others injured.



We’re unable to share videos from the accident scene due to its very graphic nature. pic.twitter.com/eEqOROfwLe