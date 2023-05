Οργή της Ουάσιγκτον κατά της Πρίστινα: Άτυπες κυρώσεις εξαιτίας της αστυνομικής επέμβασης στο βόρειο Κόσοβο

Το Κόσοβο τέθηκε υπό καθεστώς άτυπων κυρώσεων από τις ΗΠΑ εξαιτίας της συμπεριφοράς της κυβέρνησης του Αλμπιν Κούρτι στο ζήτημα της εγκαθίδρυσης των νεοεκλεγέντων δημάρχων στους δήμους όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία.

Ο αμερικανός πρέσβης στην Πρίστινα Τζέφρι Χόβενιερ σε συνέντευξη Τύπου επέκρινε έντονα την απόφαση της Πρίστινα να επιβάλει με τη βία το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της 23ης Απριλίου. Ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται η συμμετοχή του Κοσόβου στην διακλαδική στρατιωτική άσκηση «Defender Europe 2023», ενώ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον ενθουσιασμό» να προωθούν το αίτημα του Κοσόβου για αναγνώριση της ανεξαρτησίας. Επίσης ανέφερε ότι ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες επισκέψεις Κοσοβάρων επισήμων στις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στο Κόσοβο επισήμανε ότι κλιμάκωση της έντασης στον Βορρά του Κοσόβου που προκλήθηκε από την Πρίστινα υπονομεύει την διαδικασία για την εξομάλυνση των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας. Ο Τζέφρι Χόβενιερ δήλωσε ότι ο Κούρτι δεν εισάκουσε τις συστάσεις των ΗΠΑ στον χειρισμό του ζητήματος των δημάρχων και λειτούργησε αυτοβούλως.

Kosovo PM @albinkurti addresses the nation, says that the newly-elected mayors in the north "have our full, unconditional, and unwavering support. Democracy cannot be suspended or held hostage."



"The Republic of Kosovo is the most democratic country in the Western Balkans." pic.twitter.com/g1xC53kymt