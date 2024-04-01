Η Ρωσία σταμάτησε σήμερα την επιχείρηση διάσωσης των 13 εργατών που είχαν εγκλωβιστεί από τις 18 Μαρτίου μέσα σε ένα πλημμυρισμένο χρυσωρυχείο της περιφέρειας Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Το ατύχημα στο χρυσωρυχείο Pionnier – ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας – συνέβη έπειτα από κατάρρευση βράχου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλείται τους διαχειριστές του χρυσωρυχείου, η επιχείρηση διάσωσης των άτυχων εργατών σταμάτησε εξαιτίας φόβων για νέα κατάρρευση.

Το Pionnier βρίσκεται σε μια σχετικά απομακρυσμένη περιοχή στο ανατολικό άκρο της σε απόσταση περίπου 5.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στη Ρωσία είναι συχνά και πολλές φορές συνδέονται με τη χαλαρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, την κακή διαχείριση, τη διαφθορά ή τον παρωχημένο εξοπλισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.