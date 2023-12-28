Πρόταση-πλαίσιο από την Αίγυπτο για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα

Η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι έχει προωθήσει πρόταση-πλαίσιο για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Γάζα, στο οποίο περιλαμβάνεται σχέδιο τριών φάσεων για την κατάπαυση του πυρός, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Ενημέρωσης της Αιγύπτου Ντιάα Ρασουάν.

Η Αίγυπτος δεν έχει λάβει απαντήσεις των ενδιαφερομένων πλευρών επί της πρότασης και θα δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιο όταν θα έχει λάβει τις απαντήσεις αυτές, πρόσθεσε.

Η πρόταση αποτελεί απόπειρα «για την παρουσίαση απόψεων για την προσέγγιση όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών, σε μία προσπάθεια για τον τερματισμό της αιματοχυσίας των Παλαιστινίων και της επίθεσης κατά της Λωρίδας της Γάζας και της αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή», είπε.

Πηγές των αιγυπτιακών αρχών ασφαλείας έχουν δηλώσει ότι η πρόταση περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός κατά στάδια και απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων από την Χαμάς και το Ισραήλ αντίστοιχα. Σύμφωνα με αιγυπτιακή πηγή, έχει εγερθεί και το θέμα της διοίκησης της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

