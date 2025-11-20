Στην Αγία Πετρούπολη, μια ομάδα περίπου 10 Ρώσων «ακτιβιστών» επιτέθηκε στον Κριστόφ Κραγέφσκι, πρέσβη της Πολωνίας στη Μόσχα. Το περιστατικό αναφέρθηκε στο πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών από την Gazeta Wyborcza.

Οι επιτιθέμενοι κρατούσαν αφίσες, φώναζαν αντιπολωνικά και αντιουκρανικά συνθήματα και απαίτησαν από την Πολωνία «να σταματήσει να βοηθά την Ουκρανία».

Ο Κραγέφσκι είχε φτάσει στην Αγία Πετρούπολη στις 16 Νοεμβρίου για να συναντηθεί με την τοπική πολωνική κοινότητα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Πολωνίας. Καθώς κατευθυνόταν για μια πολωνική λειτουργία στη Βασιλική της Αγίας Αικατερίνης της Αλεξάνδρειας, η ομάδα τον περικύκλωσε και του επιτέθηκε.

«Αυτό που ξεκίνησε ως λεκτικές προσβολές μετατράπηκε σε σαφή απόπειρα χρήσης βίας. Τότε ήταν που παρενέβη η ασφάλεια του πρέσβη» τόνιζαν πολωνικές πηγές.

Ρώσοι προπαγανδιστές μάλιστα βιντεοσκόπησαν ένα απόσπασμα για το περιστατικό, αποκαλώντας τους επιτιθέμενους «αληθινούς πατριώτες» και χαρακτηρίζοντας τον πρέσβη «τρομοκράτη».

Πηγή: skai.gr

