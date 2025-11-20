Το συμβούλιο διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα που καλεί το Ιράν να συνεργαστεί «πλήρως και χωρίς καθυστέρηση», σύμφωνα με διπλωμάτες.

Το κείμενο, στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο, υιοθετήθηκε με 19 ψήφους (3 κατά και 12 αποχές) και καλεί την Τεχεράνη να «παράσχει πληροφορίες και πρόσβαση» στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε σήμερα θα έχει «αρνητικό αντίκτυπο» στη συνεργασία μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ, δήλωσε στο Γαλλικό πρακτορείο ο Ιρανός πρέσβης Ρεζά Νατζάφι.

«Αυτό το ψήφισμα δεν θα προσθέσει τίποτα στη σημερινή κατάσταση, δεν θα είναι χρήσιμο και θα είναι αντιπαραγωγικό», δήλωσε ο Νατζάφι, προσθέτοντας ότι «σίγουρα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνεργασία που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ του Ιράν και του οργανισμού».

Το κείμενο του ψηφίσματος παρουσιάστηκε χθες από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία (την ομάδα Ε3) και τις ΗΠΑ στην έδρα του ΔΟΑΕ στη Βιέννη, κατά την έναρξη της τριμηνιαίας διάσκεψης του συμβουλίου των διοικητών του.

Οι εκπρόσωποι οκτώ χωρών, μεταξύ των οποίων του Ιράν, της Κίνας και της Ρωσίας, είχαν προειδοποιήσει κατά την υιοθέτησης οποιουδήποτε νέου ψηφίσματος που «δημιουργεί τον κίνδυνο να υπονομευθεί η δυναμική συνεργασίας και το εποικοδομητικό πολιτικό κλίμα που χαρακτήρισαν την πρόσφατη επικοινωνία μεταξύ του Ιράν και του Οργανισμού», κάνοντας λόγο για «προκλητική ενέργεια».

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι κάλεσε χθες εκ νέου το Ιράν να επιτρέψει τις επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις που δέχθηκαν επίθεση τον Ιούνιο από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

