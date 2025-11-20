Η Πολωνία ζήτησε από τη Λευκορωσία να εκδώσει δύο Ουκρανούς πολίτες που κατηγορούνται για σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη.

Η Βαρσοβία αναφέρει ότι οι δύο άνδρες κατέφυγαν στη Λευκορωσία μετά από τα σαμποτάζ που διαπράχθηκαν την Κυριακή σε σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία, ένα εκ των οποίων περιελάμβανε έκρηξη, σημειώνει το Reuters.

Το αίτημα παραδόθηκε στον πρέσβη της Λευκορωσίας στη Βαρσοβία την Τετάρτη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP. Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τους άνδρες, που ταυτοποιήθηκαν ως Oleksandr K. και Yevhenii I., για σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πολωνίας.

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας έχουν φτάσει σε νέα χαμηλά επίπεδα από τότε που η Ρωσία, σύμμαχος του Μινσκ, εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Η Πολωνία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα κλείσει το τελευταίο ρωσικό προξενείο στο έδαφός της και θα αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες για την προστασία των υποδομών, ως απάντηση στην έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή για την οποία κατηγορεί τη Μόσχα.

Η Βαρσοβία ισχυρίζεται ότι οι δύο Ουκρανοί άνδρες ενεργούσαν κατόπιν εντολών των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή, κατηγορώντας την πολωνική κυβέρνηση για «ρωσοφοβία».

Πηγή: skai.gr

