Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια και την περιπέτεια της υγείας της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε χθες το βράδυ επίσημη, βραδινή έξοδο.

Μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, παρευρέθηκε στο καθιερωμένο Royal Variety Performance, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Royal Albert Hall του Λονδίνου.

A magical night at the Royal Variety Performance! ✨



Grateful to all the incredible talent on stage and the dedicated teams behind the scenes for creating such a brilliant evening. A powerful reminder of why supporting the arts matters is so important! pic.twitter.com/KNYlVAoqpy — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 19, 2025

Το πριγκιπικό ζεύγος εμφανίστηκε χαμογελαστό και λαμπερό στο κόκκινο χαλί: η Κέιτ Μίντλετον με μία βελούδινη πράσινη εφαρμοστή τουαλέτα και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με μαύρο παπιγιόν και βελούδινο σμόκιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.