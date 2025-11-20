Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρώτη επίσημη έξοδος Ουίλιαμ – Κέιτ, μετά από 2 χρόνια (βίντεο, φωτογραφίες)

Προς μεγάλη χαρά των θαυμαστών τους, το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας έδωσε το παρών στο καθιερωμένο Royal Variety Performance, στο Albert Hall 

ουιλιαμ κέιτ

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια και την περιπέτεια της υγείας της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε χθες το βράδυ επίσημη, βραδινή έξοδο. 

Μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, παρευρέθηκε στο καθιερωμένο Royal Variety Performance, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Το πριγκιπικό ζεύγος εμφανίστηκε χαμογελαστό και λαμπερό στο κόκκινο χαλί: η Κέιτ Μίντλετον με μία βελούδινη πράσινη εφαρμοστή τουαλέτα και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με μαύρο παπιγιόν και βελούδινο σμόκιν.

ουιλιαμ κεητ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέιτ Μίντλετον πρίγκιπας Ουίλιαμ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark