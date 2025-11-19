Τουσκ: Συνεργασία Πολωνίας και Ουκρανίας για την καταπολέμηση της δολιοφθοράς

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συμφώνησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη συνεργασία μεταξύ των πολωνικών και ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση της δολιοφθοράς, δήλωσε ο Τουσκ την Τετάρτη μετά την έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό το περασμένο Σαββατοκύριακο, την οποία η Βαρσοβία αποδίδει στη Μόσχα.

Η Πολωνία θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές, δήλωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός έπειτα από έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε πολωνική σιδηροτροχιά σε διαδρομή προς την Ουκρανία.

«Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησαν να θεσπίσω το τρίτο επίπεδο απειλής, Charlie, λόγω τρομοκρατικών απειλών», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ στο κοινοβούλιο. «Αυτό το επίπεδο θα ισχύει σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού».

Ο Τουσκ είπε στους βουλευτές πως έχουν ταυτοποιηθεί δύο ύποπτοι για τη δολιοφθορά στον πολωνικό σιδηρόδρομο, προσθέτοντας πως πρόκειται για Ουκρανούς που συνεργάζονται επί μακρόν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και οι οποίοι διέφυγαν στη Λευκορωσία.

