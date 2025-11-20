Για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, Ουκρανοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες σε Ρώσο στρατιωτικό διοικητή για τη «σφαγή» στη Μπούτσα, προάστιο του Κιέβου, τον Μάρτιο του 2022.

Ο υπολοχαγός Γιούρι Κίμ (Yurii Kim) θεωρείται ποινικά υπεύθυνος για 17 θανάτους αμάχων και «πολλαπλές περιπτώσεις κακομεταχείρισης» πολιτών, κατά την περίοδο κατοχής της μικρής πόλης.

Ukrainian prosecutors charged their first Russian military commander in connection with the Bucha killings, naming Lieutenant Yurii Kim as criminally responsible for 17 civilian deaths and multiple instances of ill-treatment during the March 2022 occupation of the Kyiv suburb… — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 20, 2025

Η Μπούτσα υπέστη μια από τις πιο φρικιαστικές θηριωδίες του πολέμου στην Ουκρανία. Όταν μετά από έναν μήνα μαχών αποχώρησαν οι ρωσικές δυνάμεις, 458 πτώματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά εντοπίστηκαν σε όλη την πόλη.

Τα 419 έχουν εμφανή σημάδια κακοποίησης ή και βασανισμών, ενώ 39 πέθαναν από φυσικά αίτια.

Πολλοί από τους νεκρούς βρέθηκαν με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη και με τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι ήταν ακρωτηριασμένοι, αποκεφαλισμένοι ή είχαν βγαλμένα μάτια και γλώσσες.

Україна назвала першого російського командира, підозрюваного у вбивствах у Бучі



Зібрана інформація свідчить про численні випадки, коли Кім конкретно наказував своїм підлеглим переслідувати, калічити і вбивати осіб, яких вважали прихильниками або помічниками Сил оборони України… pic.twitter.com/POrTJtnI99 — InfoResist (@InfoResist) November 20, 2025

Σύμφωνα με τα πορίσματα του ΟΗΕ, οι κάτοικοι της πόλης ανεξαρτήτως ηλικίας - υπέστησαν βασανιστήρια, σεξουαλική βία και μαζικές εκτελέσεις. Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι από τους λεγόμενους «Χασάπηδες της Μπούτσα» παραμένουν ζωντανοί και ελεύθεροι.

Ποιος είναι ο Γιούρι Κιμ

Ο υπολοχαγός Γιούρι Βλαντιμίροβιτς Κιμ, διοικητής διμοιρίας στο 234ο Σύνταγμα Εφόδου της 76ης Μεραρχίας Αεροπορικής Εφόρμησης, «είναι ύποπτος για ποινική ευθύνη για 17 δολοφονίες και τέσσερις περιπτώσεις κακομεταχείρισης που διαπράχθηκαν από δυνάμεις υπό τις διοίκησή του» , σύμφωνα με το Global Rights Compliance, ένα διεθνές νομικό ίδρυμα που βοηθά την Ουκρανία.

Украина впервые выдвинула подозрения по делу о массовых убийствах в Буче в адрес российского командира:



«Юрий Ким подозревается в причастности к 17 убийствам и четырем случаям жестокого обращения. После убийств он приказал сжигать тела»https://t.co/20JqmmFwou — The Insider (@the_ins_ru) November 20, 2025

Ο Κιμ, γεννημένος το 1997 και καταγόμενος από την περιφέρεια της Μόσχας, κατηγορείται από τις ουκρανικές αρχές ότι διέταξε τις δυνάμεις του «να κυνηγήσουν, να βλάψουν και να σκοτώσουν άτομα που θεωρούνταν ότι υποστήριζαν ή βοηθούσαν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ή τις δυνάμεις ασφαλείας», δήλωσε η Global Rights Compliance, επικαλούμενη τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν.

«Αφού έλαβαν χώρα οι δολοφονίες αμάχων, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο διοικητής διέταξε τους υφισταμένους του να κάψουν μερικά από τα πτώματα για να αποκρύψουν το έγκλημα».

Ukraina po raz pierwszy formalnie powiązała rosyjskiego dowódcę wojskowego ze zbrodniami popełnionymi w Buczy pod Kijowem. Prokuratura wydała zawiadomienie o podejrzeniu wobec porucznika Jurija Władimirowicza Kima, dowódcy plutonu w 234. Pułku Szturmowym 76. Dywizji… pic.twitter.com/MPj9eI3sfX — Disinfo Digest (@Disinfo_Digest) November 20, 2025

Ο Ρώσος υπολοχαγός δεν είναι γνωστό που βρίσκεται και «δεν βρίσκεται υπό ουκρανική κράτηση», δήλωσε ο Τζέρεμι Πίτσι, νομικός σύμβουλος της Global Rights Compliance.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση.

