Κομισιόν: Θα επαναξιολογήσει το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων της UNRWA μετά τις καταγγελίες για συμμετοχή μελών του προσωπικού της στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Η Κομισιόν θα επαναξιολογήσει το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) μετά τις καταγγελίες για συμμετοχή μελών του προσωπικού της στις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει τις επικείμενες αποφάσεις χρηματοδότησης της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή μετά τις καταγγελίες που έγιναν στις 24 Ιανουαρίου σχετικά με τη συμμετοχή του προσωπικού της UNRWA στις αποτρόπαιες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Όπως επισημαίνει, επί του παρόντος, δεν προβλεπόταν πρόσθετη χρηματοδότηση προς την UNRWA μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει το θέμα υπό το φως του αποτελέσματος της έρευνας που ανακοινώθηκε από τον ΟΗΕ και των ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει, ενώ χαιρετίζει τις πληροφορίες που παρείχε η UNRWA καθώς και την έναρξη της έρευνας.

Αναμένει παράλληλα ότι η UNRWA θα συμφωνήσει με τη διενέργεια ελέγχου του Οργανισμού από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες διορισμένους από την ΕΕ, εστιάζοντας ειδικά στα συστήματα ελέγχου που απαιτούνται για την αποτροπή πιθανής εμπλοκής του προσωπικού της σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Αναμένει επίσης ενίσχυση του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών (DIOS) της UNRWA. Τέλος, η Κομισιόν τονίζει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει επανεξέταση όλου του προσωπικού της UNRWA το συντομότερο για να επιβεβαιωθεί ότι δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.