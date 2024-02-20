«Σκωτσέζικο ντους» για έναν άνδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζον Τσικς, ο οποίος μένει στην Ουάσινγκτον, έκανε μήνυση στην αμερικανική λοταρία Powerball για 340 εκατ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι του αρνήθηκαν άδικα το χρηματικό έπαθλο των 320 εκατ. δολαρίων, παρά το γεγονός ότι είχε τους αριθμούς που εμφανίζονταν στον ιστότοπο της εταιρείας τυχερών παιγνίων.



Ο Τσικς αγόρασε ένα λαχνό Powerball στις 6 Ιανουαρίου και επέλεξε τους αριθμούς του με βάση τα γενέθλια των μελών της οικογένειάς του. Δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει την κλήρωση ζωντανά την επόμενη μέρα, αλλά ανακάλυψε στις 8 Ιανουαρίου ότι οι αριθμοί του ταίριαζαν με αυτούς που βρήκε στον ιστότοπο της λοταρίας και είδε το τεράστιο έπαθλο των 340 εκατ. δολαρίων να γίνεται δικό του! Όχι για πολύ.





Σύντομα συνειδητοποίησε ότι οι αριθμοί στο σάιτ και στον λαχνό δεν ταίριαζαν με τους αριθμούς που κληρώθηκαν στην τηλεόραση, παρόλο που οι αριθμοί του εμφανίζονταν στο διαδίκτυο για τρεις ημέρες, ισχυρίστηκε η αγωγή.



Σύμφωνα με την κατάθεση, η ανάδοχος εταιρεία της λοταρίας, Taoti Enterprises, έκανε ένα... «λάθος», δηλαδή δημοσίευσε λάθος αριθμούς κερδών στον ιστότοπο. Στη μήνυσή του, ο Τσικς ζήτησε από το Powerball να του καταβάλει τα κέρδη από το δελτίο που νόμιζε ότι είχε, συν επιπλέον 72.000 δολάρια ανά ημέρα τόκους «λόγω αδυναμίας πληρωμής». Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 340 εκατομμύρια δολάρια.





Το τζακ ποτ που ο Τζικς πίστευε ότι ήταν δικό του αυξήθηκε τελικά στα 754,6 εκατομμύρια δολάρια, και ένας κάτοχος λαχνού κέρδισε το «χρυσό» έπαθλο στις 6 Φεβρουαρίου.



Σύμφωνα με τα U.S. News, οι πιθανότητες να κερδίσουν οι Αμερικανοί το Powerball είναι περίπου μία στα 292,2 εκατομμύρια, ενώ οι πιθανότητες να κερδίσουν το τζάκποτ Mega Millions είναι περίπου μία στα 302,6 εκατομμύρια…

