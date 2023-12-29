Γερμανία: Ραγδαία αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων

Τρεις Παλαιστίνιοι αδελφοί, που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι και οι συγκρατούμενοι τους ξυλοκοπήθηκαν, τους έγδυσαν αφήνοντάς τους με τα εσώρουχα, τους έκαψαν με τσιγάρα και υπέστησαν και άλλου είδους κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Ο Σόμπχι Γιασίν και οι αδελφοί του Σάντι και Ιμπραχίμ είναι μεταξύ των δεκάδων Παλαιστινίων που βρήκαν καταφύγιο σε ένα σχολείο στη Ράφα, στη νότια Γάζα. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις αφηγήσεις τους, οι οποίες όμως συνάδουν με τις περιγραφές που έχουν δώσει περισσότεροι από 20 πρώην κρατούμενοι, οι οποίοι έχουν μιλήσει ανώνυμα για την κακομεταχείριση που υπέστησαν από τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) στη γραπτή απάντησή του ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός ενεργεί με στόχο «να διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς» και να διασώσει τους ομήρους που κρατούνται από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Οι κρατούμενοι αντιμετωπίζονται με βάση το διεθνές δίκαιο και συχνά απαιτείται να παραδώσουν τα ρούχα τους για να διασφαλιστεί ότι δεν φέρουν επάνω τους όπλα ή εκρηκτικά, πρόσθεσε.

Οι αδελφοί Γιασίν είπαν ότι τους πήραν από τα σπίτια τους, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, τους χώρισαν από τις οικογένειές τους και τους κράτησαν επί δύο εβδομάδες σε άγνωστες τοποθεσίες, όπως σε ένα στρατώνα. Ο Σόμπχι είπε ότι ο ίδιος και οι αδελφοί του κρατήθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου, αφού ο ισραηλινός στρατός περικύκλωσε την περιοχή όπου ζούσαν και εργάζονταν ως εργάτες, στη συνοικία Ζεϊτούν, στην πόλη της Γάζας. Υποστήριξε ότι τέσσερα άτομα τον ξυλοκόπησαν επειδή δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει σε ένα φορτηγό καθώς είχε τραυματιστεί στο πόδι, πριν από τη σύλληψή του. Τον μετέφεραν στη συνέχεια σε έναν ανοιχτό χώρο όπου οι άνθρωποι που τους είχαν συλλάβει «κάπνιζαν και έσβηναν τα τσιγάρα στην πλάτη μας, μας έριχναν άμμο και νερό, ουρούσαν επάνω μας».

Οι αδελφοί του, Σάντι και Ιμπραχίμ, ανέφεραν παρόμοια κακομεταχείριση από τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Είπαν ότι ο ισραηλινός στρατός δεν τους κατηγόρησε συγκεκριμένα για κάτι. Τους συνέλαβαν όλους μαζί και μετά τους χώρισαν. Ο Σάντι είπε ότι τον έβαλαν, μαζί με άλλους κρατουμένους, σε ένα φορτηγό με σκουπίδια. «Μας χτυπούσαν, όποιον ύψωνε τη φωνή του μετά τον ξυλοδαρμό τον χτυπούσαν ξανά. Μας έψαξαν, πήραν τις ταυτότητες, τα χρήματα και τα τηλέφωνά μας», είπε, μέσα στη σκηνή όπου φιλοξενείται μαζί με άλλους 20 άνδρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων φορούσαν γκρίζες φόρμες που τους έδωσε ο ισραηλινός στρατός. Κάποιοι έδειχναν πληγές στους καρπούς τους, στα σημεία όπου τους είχαν δέσει τα χέρια. Ένας έδειξε μώλωπες και μια κατακόκκινη πληγή στην πλάτη του.

Ο τρίτος αδελφός, ο Γιασίν, περιέγραψε πώς του έδεσαν τα χέρια και τα μάτια και τον οδήγησαν στην ανάκριση. «Δεν μας άφηναν να κοιμηθούμε. Στεκόμαστε όρθιοι επί ώρες, σαν τιμωρία», είπε. Υποστήριξε επίσης ότι τους προσέβαλαν και δεν τους επέτρεπαν να μιλούν μεταξύ τους ή να προσεύχονται. «Τότε έρχονταν πέντε στρατιώτες και σε χτυπούσαν εναλλάξ στο κεφάλι και το σώμα», είπε, σηκώνοντας τα μανίκια του για να δείξει στα σημάδια από το δέσιμο στους καρπούς του.

Ο ισραηλινός στρατός τους άφησε ξεχωριστά στη μεθοριακή διάβαση Κερέμ Σαλόμ. Από εκεί περπάτησαν αρκετά χιλιόμετρα για να φτάσουν στη Ράφα, όπου ξαναβρήκαν ο ένας τον άλλον, ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί και σήμερα ζουν σε υπερπλήρη κτίρια ή σε σκηνές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

