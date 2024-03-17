Ρωσία - εκλογές: Επίθεση με ουκρανικά drones σε εκλογικό τμήμα της ελεγχόμενης Ζαπορίζια

Ολοκληρώνονται σήμερα το απόγευμα οι προεδρικές εκλογές στην Ρωσία, στις προσαρτημένες περιοχές της Ουκρανία αλλά και ουκρανικές πόλεις και χωριά που η Ρωσία ελέγχει.

Σήμερα, ο διορισμένος από τη Μόσχα τοπικός αξιωματούχος Βλαντίμιρ Ρογκόφ, στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής περιοχής Ζαπορίζια,ανακοίνωσε ότι εκλογικό τμήμα της περιοχής έγινε στόχος επίθεσης από δύο ουκρανικά drones .

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο κτίριο αλλά δεν έχουν αναφερθεί θύματα, δήλωσε ο ίδιος στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Για το αποτέλεσμα των εκλογών δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία - ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα εξασφαλίσει νέα θητεία.

Όλη αυτή η εβδομάδα σημαδεύτηκε από φονικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, επεισόδια και συλλήψεις για επιθέσεις σε εκλογικά τμήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας καθώς και απόπειρες διείσδυσης ενόπλων από την Ουκρανία στο ρωσικό έδαφος.

Σήμερα, νέα επίθεση με drones που αποδίδεται στην Ουκρανία προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νότια Ρωσία, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για έναν νεκρό ύστερα από καρδιακή ανακοπή.

Πηγή: skai.gr

