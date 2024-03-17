Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν drone των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως κατέρριψε χθες Σάββατο τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, προσθέτοντας πως ακόμη ένα πιστεύεται ότι συνετρίβη στο νερό.

«Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς» εξαιτίας των συμβάντων αυτών, διαβεβαίωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ακόμη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν πέντε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) στο έδαφος της Υεμένης, «σε νόμιμη άμυνα», πρόσθεσε η CENTCOM.

Οι υεμενίτες αντάρτες, προσκείμενοι στο Ιράν, εξαπολύουν από τα μέσα Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ και συμμάχους του, ιδίως τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως 15% του παγκόσμιου εμπορίου.

Παρότι, για να αντιμετωπιστούν οι Χούθι, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» την ελευθερία της ναυσιπλοΐας· παρότι αυτόν τον μήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε δική της ναυτική δύναμη, την αποστολή Ασπίδες· και παρότι οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει επανειλημμένα θέσεις των Χούθι από τον Ιανουάριο, οι αντάρτες όχι μόνο δεν σταματούν, αλλά διαμηνύουν πως θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

