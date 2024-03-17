Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις στη Συρία

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη Συρία τις πρώτες πρωινές ώρες, βάζοντας στο στόχαστρο δυο εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Δαμασκού, συμπεριλαμβανομένης αποθήκης όπλων και πυρομαχικών, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση, κι ένας στρατιωτικός τραυματίστηκε στην επίθεση, σύμφωνα με συριακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Συρία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη χώρα αυτή το 2011.

Οι επιχειρήσεις του είδους πολλαπλασιάστηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023 ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. Στο στόχαστρο βρίσκονται ιδίως οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, πάνω απ’ όλα η λιβανική Χεζμπολά, σύμμαχος της Χαμάς.

«Ισραηλινοί πύραυλοι» έβαλαν στο στόχαστρο αποθήκη όπλων και πυρομαχικών του συριακού στρατού που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολά στην οροσειρά Καλαμούν, βορειοανατολικά της Δαμασκού, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άλλη εγκατάσταση τάγματος του πεζικού στην ίδια περιοχή έγινε επίσης στόχος, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα. Έκανε λόγο για πυρκαγιά σε μια από τις δυο εγκαταστάσεις.

«Ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση (...) με στόχο αριθμό σημείων στη νότια περιφέρεια», μετέδωσε από την πλευρά του το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA επικαλούμενο πηγή του στον στρατό, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς έγινε.

Στρατιώτης τραυματίστηκε και καταγράφτηκαν «υλικές ζημιές», πρόσθεσε το SANA, σύμφωνα με το οποίο κάποιοι από τους ισραηλινούς πυραύλους καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Στις αρχές Μαρτίου, ισραηλινός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και άλλοι δύο άνθρωποι στην Μπανιάς, στις συριακές ακτές στη Μεσόγειο.

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε «περίπου 4.500» θέσεις «της Χεζμπολά» στον Λίβανο και στη Συρία, ανάμεσά τους «πάνω από 1.200» από αέρος, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ σπανίως σχολιάζει δημόσια τις επιχειρήσεις στη Συρία, διαμηνύει ωστόσο πως δεν θα επιτρέψει το Ιράν, ορκισμένος εχθρός του εβραϊκού κράτους, να στήσει προγεφύρωμα ή να επεκτείνει τα ερείσματά του στα σύνορά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

